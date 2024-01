Scommesse, tempesta di gol in Scozia. L’anno nuovo inizia col botto. Ecco il colpo centrato da un fortunato scommettitore

L’apice di una partita di calcio è il gol. Bello o brutto che sia, una parte festeggia e l’altra spiega. Succede sempre e succederà sempre, fin quando esisterà quello che per noi e non solo è il migliore sport del Mondo. E in Scozia, alla ripresa delle attività nel 2024, le partite hanno regalato soddisfazioni incredibili ai tifosi e anche delle emozioni importanti a chi ha deciso di guardare i match.

Match che in una sola giornata hanno regalato tantissime reti. E che hanno permesso ad un fortunato scommettitore, così come svelato dall’account X ufficiale di BetFair, di centrare una bella e importante vincita. Soldi che se gestiti bene possono permettere a chi è riuscito nel colpo a giocare per tutto l’anno senza versare nemmeno un euro delle proprie tasche sul conto. Ma andiamo a vedere come ha vinto e quanto ha vinto.

Scommesse, il colpo regala oltre mille euro

Oltre mille euro. Sì, perché con 5 euro il fortunato uomo in questione ha vinto poco più di mille sterline. Che al cambio permettono anche di pensare a giocare, come spiegato prima, tutto l’anno senza versare altri soldi sul conto. Una pioggia di gol, tutte le gare ne hanno regalato almeno due, e il fortunato giocatore, come potete vedere sotto, ha centrato anche quella che è finita con sole due reti. Insomma, anche la fortuna ha girato in maniera importante in questo caso. E serve, ovviamente, per riuscire a vincere.

✅ Over 1.5 – Airdrieonians 2-0 Inverness

✅ Over 2.5 – Rangers 3-1 Kilmarnock

✅ Over 2.5 – Hibernian 2-2 Motherwell

✅ Over 2.5 – Al-Arabi 2-2 Al Qadisiya

✅ Over 2.5 – Partick 3-2 Queen’s Park

✅ Over 2.5 – Dunfermline 1-2 Raith

✅ Over 2.5 – Morton 3-0 Ayr

✅ Over 2.5 -… — Betfair (@Betfair) January 2, 2024

Rimane comunque un fatto: una giornata del genere, con tutti questi gol, non solo in Scozia, difficilmente si rivedrà di nuovo. Un treno che passa raramente, qualche volta all’anno, e uno deve essere davvero fortunato a centrarlo e salirci sopra. Altrimenti si rimane sempre con quell’amaro in bocca, con quel vorrei ma non posso che quasi tutti abbiamo vissuto una volta nella vita se abbiamo scommesso. E vabbè. Il destino in alcuni casi è crudele. Sì, è ironico ovviamente ed è detto per ridere.