Vincente Coppa d’Africa 2024: Osimhen parte dietro

Vincente Coppa d’Africa 2024: sta per partire l’edizione che si chiuderà il prossimo 11 febbraio. Ecco le favorite. A parlare sono i numeri

Ci siamo. Sta per iniziare la Coppa d’Africa che porterà anche via diversi calciatori che giocano nella Serie A. Si gioca in Costa d’Avorio e la finale è prevista il prossimo 11 febbraio. Un mese di partite, un mese di impegni per molti elementi che giocano anche nel nostro massimo campionato. Da Osimhen a Ndicka, passando per Aouar, Bennacer e Luvumbu Zito. Sono molte le squadre interessate, mentre altre, come la Juventus e l’Inter ad esempio, non ne mandano nessuno.

Ma questo a noi poco importa, adesso andiamo a vedere quelle che sono le squadre favorite e che si possono giocare il titolo fino alla finale. Ovviamente le quote sono abbastanza alte, soprattutto perché ogni volta che si gioca questa manifestazione c’è una sorpresa. Sarà così anche questa volta? A specifica domanda non ce la sentiamo di dare una risposta, quello che invece vi possiamo dire sono le quote delle formazioni favorite. Una più di tutte. Anche perché poco più di un anno fa ha fatto un exploit clamoroso al Mondiale.

Vincente Coppa d’Africa: il Marocco davanti a tutti

La favorita, secondo quelle che sono le quote della GoldBet, è il Marocco, che è dato a sei volte la posta. Semifinalista in Qatar, i nord africani potrebbero davvero fare il colpo grosso e vincere questa Coppa. E poi subito alle spalle c’è il Senegal: in questo caso una vittoria finale si gioca a 7 volte la posta.

A 7,50 volte la posta invece si giocano Algeria e i padroni di casa della Costa D’Avorio. E la Nigeria di Osimhen: è data a 10 e davanti a lei, oltre a quelle già citate, ci sono anche Egitto e Camerun, entrambe si giocano a 9 volte. Insomma, una Nigeria che non è tra quelle che possono vincere la manifestazione secondo i quotisti. Ma come detto prima tutto può succedere in un evento del genere. I fattori sono diversi che possono prendere il sopravvento. E le sorprese sono davvero dietro l’angolo.