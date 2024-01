Gratta e vinci, calza ricca mi ci ficco: che buona la menta piperita

Gratta e vinci, nella sua calza ha trovato qualcosa di veramente assurdo. E anche quest’anno la tradizione è stata rispettata.

Natale, si sa, fa rima con tradizione. Quando si avvicinano le feste ognuno ha le proprie abitudini e usanze e il bello, in fondo, è proprio questo. Perché non c’è niente di più rassicurante, in fin dei conti, dei riti, che pur ripetendosi conservano sempre un grandissimo fascino.

E lo sa bene Grant Johnson, un 36enne del Maryland, che da diversi anni a questa parte fa sempre la stessa cosa insieme al suo migliore amico, Andrea Cahill. I due, entrambi di Thurmont, sono coinquilini e si vogliono un gran bene. Per dimostrarselo, ogni anno, in occasione del Santo Natale, si scambiano delle calze piene d’ogni leccornia e pensierino. Sono sempre attenti ad inserire poi, al loro interno, un oggetto in particolare, che è di buon auspicio e che funge anche da riempitivo: un Gratta e vinci. Lo fanno da anni, ma nessuno dei due ha mai pensato che l’altro potesse veramente scovare una piccola fortuna sotto i simboli ricoperti di patina argentata.

Quest’anno, è andata diversamente. Cahill ha comprato per Grant un biglietto della serie Peppermint Payout Moltiplier, lo ha infilato nella calza del suo amico e ha aspettato che scoccasse l’ora della fatidica apertura dei regali. “Gli ho comprato il biglietto da 3 dollari per scherzo – ha raccontato più tardi a Good Morning America – perché a lui piacciono quelli da 30 dollari, quelli da 20 dollari e quelli da 10 dollari e, occasionalmente, quello da 5 dollari. Mentre a me piacciono quelli da 2 e 3 dollari”. “Quando ho scelto i suoi biglietti – ha aggiunto – ho pensato, ‘Sai una cosa? Ti prendi sempre gioco di me per i biglietti da 3 dollari, quindi gliene ho comprati due”.

Gratta e vinci, nella calza c’era un regalo inaspettato

Grant avrebbe potuto risentirsi, ma fortunatamente le cose sono andate così bene che non potrà certo rimproverare il suo amico per essere stato un po’ “tirchio” al momento di scegliere il biglietto da regalargli.

Questo perché in quel tagliando al “sapor” di menta piperita (peppermint significa questo) comprato per gioco e per sfottò c’erano, stavolta, 30mila dollari. I due amici erano così emozionati, una volta scoperta la verità, che ammettono di essere rimasti svegli tutta la notte in preda all’eccitazione.

“Eravamo entrambi davvero, davvero scioccati – hanno raccontato i due protagonisti di questa bella storia di Natale . Ha controllato il biglietto tre o quattro volte e ha detto: “Puoi controllarmelo?” E l’ho controllato altre tre o quattro volte. Ho utilizzato l’app della lotteria del Maryland, ho scansionato il biglietto e mi è apparso: ‘Congratulazioni!’ Hai vinto $ 30mila dollari'”. Ancor più bello è l’uso che Grant intende fare di quel denaro. Ne userà una parte per le spese della casa che condividono e conserverà il resto nel caso in cui uno dei due possa avere improvvisamente bisogno di qualche soldo.