I pronostici di venerdì 5 gennaio: Serie A, FA Cup, Primeira Liga

I pronostici di venerdì 5 gennaio: c’è l’anticipo di Serie A, tre partite di FA Cup, due di Primeira Liga portoghese e la Coppa di Francia.

L’ultima giornata del girone di andata di Serie A prende il via con l’anticipo tra Bologna e Genoa. La squadra allenata da Thiago Motta è crollata nello scorso turno contro l’Udinese ma resta in piena zona Champions League ed è pronta a rialzarsi contro un’avversaria che in trasferta non è mai stata capace di ripetere le prestazioni offerte a Marassi, dove ha un buon rendimento e dove è stata capace di travolgere la Roma e bloccare Napoli, Juventus e Inter.

Negli anticipi della Primeira Liga portoghese attese le vittorie di Sporting CP e Porto contro Estoril e Boavista.

Pronostici altre partite

In questo fine settimana la Premier League lascerà spazio alla FA Cup, in campo già a partire da stasera. Il Tottenham falcidiato dalle assenze non dovrà sottovalutare il Burnley in una partita da gol, gol che dovrebbero arrivare puntuali anche nella sfida tra due squadre di Premier League: Brentford e Wolverhampton.

Il Fulham dopo avere battuto l’Arsenal nell’ultimo turno di Premier può concedere il bis col modesto Rotherham.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Tottenham-Burnley, FA Cup, ore 21:00

Vincenti

• Sporting CP (in Sporting CP-Estoril Praia, Primeira Liga, ore 19:45)

• Fulham (in Fulham-Rotherham United, FA Cup, ore 20:30)

• Bologna (in Bologna-Genoa, Serie A, ore 20:45)

• Porto (in Boavista-Porto, Primeira Liga, ore 21:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sporting CP-Estoril Praia, Primeira Liga, ore 19:45

• Fulham-Rotherham United, FA Cup, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Brentford-Wolverhampton, FA Cup, ore 20:15

• Tottenham-Burnley, FA Cup, ore 21:00

Il “clamoroso”

Sporting CP vincente e almeno un gol per squadra (in Sporting CP-Estoril Praia, Primeira Liga, ore 19:45)