Sinner lo fa sempre: il motivo è da non credere

Sinner, finalmente l’arcano è stato svelato. C’è una ragione ben precisa se si ostina a farlo e stenterete a credere di cosa si tratti.

Non se la tira neanche un po’. È genuino, è vero, è sincero. E non sembra neppure “inarrivabile” come altri campioni che camminano senza toccare terra. Anzi, a vederlo così potrebbe benissimo passare per il classico ragazzo della porta accanto. Quello alla mano, quello a cui si può chiedere di tutto, sempre cortese e attento al prossimo.

Ed è questa, ma non solo, la vera grande forza di Jannik Sinner, il tennista altoatesino che lo scorso anno è esploso una volta per tutte affermandosi come potenziale nuovo numero 1 del mondo. Un 22enne come ce ne sono a migliaia che, pur essendo uno dei talenti più incredibili della sua generazione, ha saputo semplicemente rimanere se stesso. Motivo in più per amarlo e per fare il tifo per lui, tanto più che sembra così incredibilmente vicino ai tifosi. Non si tira mai indietro quando qualcuno, seduto tra le prime file, gli chiede un selfie o un autografo. È sempre disponibilissimo e questo, inevitabilmente, ha fatto in modo che il pubblico lo amasse ancor di più.

Non ci stupisce affatto, perciò, che la Sinner mania dilaghi in ogni dove. Che a Londra gli dedichino pizze su misura e che a Masterchef si metta insieme un menu per omaggiarlo e per rendere giustizia alla sua grandezza. Perché lui sta a cuore ai tifosi tanto quanto i tifosi stanno a cuore a lui.

Sinner, adesso tutto torna: lo fa per questa ragione

C’è un motivo ben preciso, ad ogni modo, se lo fa. Se è sempre così attento ai suoi sostenitori e non perde occasione per “premiare” la loro fede. Un motivo che ha svelato personalmente, qualche giorno fa, nel corso del collegamento telefonico in diretta con il Tg1.

“Quando ero piccolo sognavo di fare qualche foto con un atleta e, quando le facevo, ero veramente contento. Quindi, sto cercando di fare felici più persone possibili”. Ecco svelato, dunque, l’arcano. Ora che è dall’altra parte della barricata, adesso che è lui il campione a fianco del quale tutti sognano di essere immortalati, sa come possano sentirsi i suoi supporter. Quanta voglia abbiano di portare a casa un souvenir che ricordi loro il giorno in cui hanno incontrato per la prima volta il loro beniamino.