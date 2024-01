Lotteria, milionario sotto copertura: l’ha fatto davvero

Lotteria, vi sfidiamo a trovare qualcuno che al suo posto avrebbe fatto lo stesso: questa storia ti lascerà senza parole.

C’è chi molla tutto subito per correre a perdifiato verso la vita che ha già sognato. E poi c’è chi, invece, come Johnny Johnston, non ha la benché minima intenzione di cambiare di una sola virgola la sua vita. Perché i soldi non sono tutto e di questo continua, ancora oggi e nonostante tutto, ad essere fermamente convinto.

Ma riavvolgiamo il nastro e andiamo a scoprire, a questo punto, perché la sua storia è così speciale. L’uomo in questione, un 45enne inglese, è un giocatore abituale. Da anni tenta la fortuna alla Lotteria puntando sempre sugli stessi numeri, ma non è mai riuscito a farla franca. Almeno fino a qualche giorno fa. Già, perché stavolta le cose sono andate diversamente ed è riuscito, finalmente, ad avere il tanto desiderato incontro ravvicinato con la dea bendata. Indovinando la sestina vincente, ha conquistato un bottino che non esiteremmo a definire spaziale: parliamo di 3,8 milioni di sterline, che non sono esattamente bruscolini. Equivalgono, perché possiate farvi un’idea più precisa, a 4 milioni di euro circa.

E il bello è che Johnny non aveva neanche realizzato a quanto ammontasse concretamente la sua vincita. Credeva di aver vinto “solo” 38mila sterline ed era già felice così. Figuriamoci cosa possa avere provato, quindi, nel momento in cui si è reso conto che c’era qualche zero in più e che la somma era ancor più cospicua di quanto pensasse. Non è questo, in ogni caso, il punto sul quale intendiamo focalizzarci, benché una vincita così faccia notizia già da sé.

Lotteria, ricco ma umile: come se niente fosse

La cosa più eclatante di questa incredibile vicenda è che il 45enne Johnston, all’indomani del giorno che ha cambiato la sua vita, ha deciso di andare a lavorare ugualmente. Fa il fattorino per la catena di supermercati Tesco e sembra non avere intenzione, almeno per il momento, di rescindere il suo contratto.

Alla BBC ha raccontato di essersi recato a lavoro per non abbandonare i suoi colleghi nel delicatissimo periodo di Natale. Sono giorni frenetici nei supermercati e il team sarebbe andato in affanno, se Johnny avesse mollato tutto per correre a dilapidare i 3,8 milioni di sterline vinti alla Lotteria Nazionale del Regno Unito.

“Dobbiamo tenere i piedi per terra – ha detto nell’intervista – Vincere non ci rende persone diverse. Ci piace lavorare, ci tiene occupati e ci dà uno scopo”. Si concederà un solo sfizio: una crociera ai Caraibi. Per il resto, continuerà a lavorare sotto copertura da Tesco come se niente fosse. Ricchi sì, ma con umiltà.