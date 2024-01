Gratta e Vinci, tre super vincite in città: un milione e mezzo

Gratta e Vinci, tre super vincite in una sola città. Il triplo colpo alla fine dell’anno porta in dote la bellezza di un milione e mezzo di euro

Tre colpi in pochi giorni. Ma non colpi così, tanto per dire. Ma colpi veri, di quelli che cambiano la vita di chi li centra. E ancora una volta, a conferma di quello che vi abbiamo spiegato nei giorni scorsi, è la Lombardia protagonista, con Milano che questa volta si candida come ad essere la città, sotto questo aspetta, regina d’Italia.

Tre super vincite, tutte da mezzo milione di euro. Quindi 500mila euro a tre persone diverse per un totale di un milione e mezzo. Un fine di anno incredibile per quelle che persone che hanno deciso di comprare un biglietto e che alla fine hanno grattato il colpo grosso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio dove, e con quali tagliandi, sono venuti fuori tutti questi soldi.

Gratta e Vinci, i dettagli delle super vincite

Tre posti diversi, due nella città di Milano e uno in Provincia. Il primo colpo è stato quello centrato nella ricevitoria di via Sidney Sonnino 2: in questo caso specifico, con un biglietto di 5 euro, il Portafortuna Plus, sono arrivati i primi 500mila euro della serie.

Il secondo tagliando in questione, quello Numerissimi, è stato comprato in Piazzale Gabrio Piola 12. Anche in questo caso il biglietto in questione ha un valore commerciale di 5euro e ha regalato quella che, per questo tipo di tagliandi, è la vincita massima. L’ultimo invece colpo della clamorosa serie è stato piazzato a Peschiera Borromeo, nella provincia del capoluogo lombardo. Il biglietto è stato venduto in via Aldo Moro 3 ed era quello della serie 100X che ha un costo di 20euro. Niente vincita massima – qua si parla di 5milioni di euro – ma un bel 500mila euro che cambia la vita. Anche se alla fine, come sappiamo, i fortunati per via delle tasse incasseranno realmente 400mila euro. Ma poco importa. Quello che rimane è l’enorme vittoria e l’enorme gioia. La storia, come al solito in questi casi, è stata raccontata da agimeg.it