Getafe-Rayo Vallecano, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Getafe-Rayo Vallecano è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 17:00: tv, formazioni e pronostici

Non si può parlare in questa partita del fattore campo, visto che il match verrà giocato in uno stadio diverso da quello dove, di solito, gioca le proprie partite casalinghe il Getafe. Però, questo, oggettivamente cambia anche poco. Per un motivo lineare, senza dubbio: la formazione che gioca “in casa” ha delle qualità importanti che la classifica dimostra.

Sono sei i punti di differenza che dividono le due formazioni. E il momento che stanno vivendo le due squadre indica anche una cosa: il Getafe sta davvero bene e potrebbe riuscire con una vittoria, che sarebbe la quarta nelle ultime cinque giornate, avvicinare le zone che davvero contano del campionato spagnolo. Insomma, le motivazioni sono tutte da una parte, anche se il Rayo ha davvero bisogno di punti per non essere risucchiato da quelle che stanno dietro. Con i 20 racimolati fino al momento non è che si possono dormire sonni tranquilli, anche se in linea per la salvezza.

C’è un dato da tenere in considerazione per questo match: negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni sono arrivati 4 pareggi (addirittura tre per 0-0) e una sola volta ha vinto il Rayo, in casa. Nel 2021, quindi tre anni fa. Quindi? Quindi diremmo seriamente che è arrivata l’ora anche di invertire questa tendenza.

Come vedere Getafe-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Getafe-Rayo Vallecano, valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 17:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Non molti gol, a occhio. Ma una vittoria del Getafe – che prima della sosta si è preso un ottimo pareggio sul campo dell’Atletico Madrid – ci potrebbe stare. Tre punti fondamentali per una squadra che sogna ad occhi aperti e che potrebbe anche iniziare a pensare, nel caso, ad un piazzamento europeo.

Le probabili formazioni di Getafe-Rayo Vallecano

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Duarte, Alvarez, Rico; Greenwood, Milla, Maksimovic, Mata; Mayoral, Latasa.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Dimitrievski; Ratiu, Mumin, Lejeune, Chavarria; Palazon, Lopez, Ciss, De Frutos; de Tomas, Camello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0