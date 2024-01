I pronostici di martedì 2 gennaio: Premier League, Liga e Coppa Italia

I pronostici di martedì 2 gennaio: in campo Premier League, Liga e Coppa Italia con una partita degli ottavi di finale tra Milan e Cagliari.

In Premier League si gioca anche questo martedì con il Brighton che dopo avere demolito il Tottenham nonostante le parecchie assenze per infortunio se la vedrà con il West Ham che pure è reduce da un trionfo, quello ancora più inaspettato in casa dell’Arsenal. I gol non dovrebbero mancare: la squadra di De Zerbi trova la via del gol con grande continuità, ma le assenze potrebbero pesare in difesa.

In Coppa Italia il Milan parte favorito sul Cagliari, vittoria agevole anche per i Rangers nella Scottish Premier: c’è da dimenticare in fretta la sconfitta nel derby col Celtic.

Pronostici altre partite

Tre punti alla portata anche per la Real Sociedad nella Liga spagnola contro l’Alaves, gol in arrivo tra Valencia e Villarreal.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in West Ham-Brighton, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Rangers (in Rangers-Kilmarnock, Scottish Premier, ore 16:00)

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Alaves, Liga, ore 19:15)

• West Ham o pareggio (in West Ham-Brighton, Premier League, ore 21:00)

• Milan (in Milan-Cagliari, Coppa Italia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Qatar SC-Al Arabi, QSL Cup Qatar, ore 17:30)

• St. Mirren-Celtic, Scottish Premier, ore 18:00)

• West Ham-Brighton, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Valencia-Villarreal, Liga, ore 21:30)

Il “clamoroso”

Pareggio (in Getafe-Rayo Vallecano, Liga, ore 17:00)