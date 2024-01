Real Sociedad-Alaves, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Alaves è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 19:15: tv, formazioni e pronostici

Non vince da tre partite la Real Sociedad di Alguacil, però c’è da dire che nemmeno perde. E questo è un fattore determinante per una squadra che vuole rimanere in alto in classifica e che spera di riprendersi la qualificazione alla prossima Champions League. Che adesso, c’è da dirlo, è un poco distante. Ma niente è impossibile visto che ancora non siamo nemmeno al giro di boa.

E contro un Alaves che arriva a questo primo match del 2024 con una serie di tre sconfitte di fila, l’ultima prima della sosta in superiorità numerica contro il Real Madrid in pieno recupero, i padroni di casa non sembrano possano avere dei problemi a prendersi i primi tre punti dell’anno. Iniziare bene significherebbe anche dare un colpo importante al morale che un poco è sceso dopo questi mezzi passi falsi.

Alguacil ha tutti gli uomini a disposizione e manderà in campo la miglior formazione possibile. Quella in grado di sbloccare anche velocemente il match contro una squadra che dietro concede molto. Sono 24 i gol subiti dall’Alaves in questo inizio di stagione, troppi. Perché solamente quelle che al momento stanno dietro, e che sarebbero retrocesse, hanno fatto di peggio. E poi, gli ospiti, sono anche il peggior attacco del campionato con soli 14 gol segnati. Quindi davvero non abbiamo dubbi.

Il pronostico

Gara che vedrà uscire vittoriosa la Real Sociedad. In un match che si dovrebbe sbloccare già nei primi 45 minuti. Pochi dubbi su tutto. Il 2024 della squadra di Alguacil inizierà nel migliore dei modi.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Alaves

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Odriozola, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Zubimendi; Kubo, Mendez, Merino, Oyarzabal; Sadiq.

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Abqar, Marin, Duarte; Blanco, Guevara; Roija, Guridi, Rebbach; Omorodion.

