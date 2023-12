Udinese-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Bologna è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Nell’era dei tre punti a partita non era mai successo che il Bologna dopo i primi 17 turni di campionato avesse superato quota 30. Gli uomini di Thiago Motta a sole due giornate dal giro di boa di punti ne hanno addirittura 31 e possono tranquillamente sognare ad occhi aperti. L’Europa, che fino a qualche mese fa sembrava un traguardo irraggiungibile e fuori dalla portata dei rossoblù, ad oggi è un obiettivo più che mai concreto.

Il Bologna nel giro di una settimana si è preso gli scalpi di Roma, Inter e Atalanta. Due a zero ai giallorossi di José Mourinho, vittoria a San Siro nei supplementari contro la capolista della Serie A e quarti di finale conquistati e successo di misura contro la Dea, ormai a tutti gli effetti una diretta concorrente per un posto tra le prime sette. È stato lo scozzese Ferguson, uno dei giocatori più migliorati durante la gestione Motta, a regalare al tecnico italo-brasiliano tre punti di platino. L’ex Aberdeen ha deciso una partita equilibratissima in cui il Bologna si è difeso in maniera impeccabile – terza retroguardia meno battuta dietro a Inter e Juventus, con soli 12 gol subiti – ed ha colpito al momento opportuno (1-0), restando al quarto posto, da solo, davanti a Fiorentina, Roma e Napoli e staccando di cinque punti la stessa Atalanta. Nell’ultima partita dell’anno solare Zirkzee e compagni vanno a caccia di conferme in una trasferta sempre insidiosa come quella di Udine.

I friulani non vincono dallo 0-1 di San Siro con il Milan – unico successo finora – dello scorso novembre. E nelle ultime sei giornate hanno fatto registrare due sconfitte e quattro pareggi, risultato al quale sono ormai abbonati (ben 11, nessuno ne ha collezionati di più).

Udinese-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

L’unico dubbio di Cioffi è in attacco, dove Lucca è in ballottaggio con Success. Dietro di loro agirà Pereyra, come a Torino contro i granata di Juric. La novità riguarderà la corsia sinistra, dove Zemura prenderà il posto di Kamara. Dietro Kristensen, Kabasele e Perez.

Motta è preoccupato le condizioni di Ndoye, che contro l’Atalanta ha abbandonato il campo nel primo tempo per un problema muscolare. Se non dovesse farcela è pronto Urbanski.

Come vedere Udinese-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Bologna, in programma sabato alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Escludendo il match di Coppa Italia con il Cagliari, da quando in panchina c’è Gabriele Cioffi l’Udinese non ha mai perso davanti al proprio pubblico ma neppure vinto, limitandosi a collezionare solo pareggi. I bianconeri, quartultimi, non partono certo favoriti contro quella che è indiscutibilmente la grande sorpresa di questo campionato, ma per il Bologna non sarà una passeggiata tornare con i tre punti anche dal Bluenergy Stadium: in trasferta i felsinei sono meno efficaci, avendo vinto soltanto una volta in otto partite. Le reti complessive potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Kristensen, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Lucca.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Moro; Urbanski, Zirkzee, Saelemaekers.

L'Udinese riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1