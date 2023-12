Newcastle-Nottingham Forest, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Nottingham Forest è una partita valida per la diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

Il primo appuntamento del tradizionale Boxing Day di Premier League è quello di St. James’ Park: all’ora di pranzo, nel fortino bianconero, si sfidano Newcastle e Nottingham Forest. Per la squadra di Eddie Howe è inevitabilmente una ghiotta occasione per provare a recuperare posizioni in classifica e reinserirsi nella lotta per il quarto posto.

I Magpies, infatti, in questo girone d’andata hanno perso diversi punti per strada, dovendo far fronte anche all’impegno in Champions League, ritrovata dopo quasi vent’anni. L’avventura del Newcastle nella coppa dalle grandi orecchie, tuttavia, è durata poco: Howe e i suoi uomini sono usciti già dopo la fase a gironi, arrivando ultimi nel cosiddetto gruppo di ferro – con loro c’erano anche Milan, Psg e Borussia Dortmund – e mancando anche il “paracadute” della retrocessione in Europa League, in seguito alla sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro i rossoneri di Stefano Pioli. Il Newcastle una settimana fa è stato eliminato anche dalla League Cup: fatali i calci di rigore nella sfida di Stamford Bridge con il Chelsea. L’obiettivo di Howe, adesso, è recuperare più elementi possibili – l’infermeria continua ad essere piena – e recuperare terreno nei confronti delle prime quattro.

Il St. James’ Park è un fortino

Il grosso dei punti il Newcastle li ha totalizzati tra le mura amiche: solo l’Arsenal ha fatto meglio dei bianconeri, che davanti al proprio pubblico hanno subito solo 4 gol.

Numeri che non incoraggiano un Nottingham Forest che come lo scorso anno fa molta fatica in trasferta: i Tricky Trees in nove partite giocate fuori casa hanno racimolato solo 5 punti. Il Forest non è in zona retrocessione soltanto perché le tre neopromosse hanno fatto peggio: la sconfitta interna con il Tottenham di dieci giorni fa è stata fatale a Steve Cooper, sostituito dal portoghese Nuno Espirito Santo, reduce dall’esperienza poco fortunata in Arabia Saudita al timone dell’Al-Ittihad, la squadra di Benzema e Kanté.

Come vedere Newcastle-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

La sfida tra Newcastle e Nottingham Forest è in programma martedì alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le speranza del Nottingham Forest di portare via punti dal St. James’ Park, dove i Magpies hanno totalizzato finora 8 vittorie e una sconfitta, sono molto scarse. Bianconeri favoriti in una gara in cui dovrebbero in ogni caso incassare almeno una rete, alla luce delle numerose assenze soprattutto in difesa.

Le probabili formazioni di Newcastle-Nottingham Forest

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Livramento; Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Turner; Williams, Niakhaté, Murillo, Toffolo; Mangala, Yates; Origi, Gibbs-White, Elanga; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1