Ascoli-Cittadella e Feralpisalò-Venezia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Cittadella e FeralpiSalò-Venezia sono valide per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Continua a volare il Cittadella di Gorini, che nel finale contro lo Spezia ha piazzato l’ennesimo colpo importante della propria stagione e adesso si candida, davvero in maniera molto seria, ad un posto nei playoff al termine della stagione. I veneti volano, sia sotto l’aspetto dei risultati che sotto quello fisico, e stanno riuscendo a mettere in campo tutti i dettami del proprio allenatore. Che adesso non si può tirare indietro.

L’Ascoli invece, dopo la sconfitta di misura contro il Pisa, ha bisogno di punti per non complicare una classifica tutt’altro che serena, in questo momento. I bianconeri di Castori non stanno riuscendo a trovare continuità nei propri risultati, e rischiano grosso, perché adesso sono penultimi in classifica e la salvezza diretta è distante quattro punti. Che diciamoci la verità, non è che siano tanti, ma ci sono già diverse formazioni nel mezzo quindi la questione si potrebbe davvero complicare.

Il colpo del turno prima di Natale lo ha piazzato sicuramente la FeralpiSalò, che è andata a vincere sul campo della Samp e che adesso si è avvicinata alle altre. Sogna un’altra vittoria la squadra di Zaffaroni, contro un Venezia che invece in casa non è andato oltre un pareggio contro il Lecco.

Come vedere Ascoli-Cittadella e FeralpiSalò-Venezia in diretta tv e in streaming

Ascoli-Cittadella e FeralpiSalò-Venezia sono in programma martedì 26 dicembre. Entrambe alle 15:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Cittadella

Occhio al colpo esterno del Cittadella, davvero in forma, che potrebbe volare letteralmente in classifica. Gli uomini di Gorini sono a due punti dalla promozione diretta e contro l’Ascoli, che annaspa in fondo, possono riuscire nel colpaccio. Insomma, il 2 ci sta in questa partita.

Le probabili formazioni

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta; Bayeye, Masini, Gnahore, Giovane, Falasco; Rodriguez, Mendes.

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastati; Carissoni, Pavan, Negro, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Mastrantonio, Cassano; Pandolfi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2