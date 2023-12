Cosenza-Como, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cosenza-Como è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Como di Cesc Fabregas sabato scorso ha evitato in extremis quella che sarebbe stata la seconda sconfitta consecutiva dopo lo scivolone di Brescia. Un rigore trasformato da Simone Verdi ha riacciuffato all’ultimo respiro il Palermo, una diretta concorrente per la promozione che in riva al lago si era portata per ben tre volte in vantaggio.

Si è conclusa con un pirotecnico 3-3 la sfida con i rosanero, con i lariani che hanno sciupato una gigantesca occasione. E cioè quella di raggiungere al secondo posto il Venezia, fermato in casa dal Lecco. Invece il Como è scivolato addirittura in quinta posizione: ora a quota 32 punti ci sono anche Cittadella e Cremonese, nell’ultimo turno a valanga rispettivamente su Ternana e Modena. La promozione diretta, ad ogni modo, resta lì a due passi: tra la seconda e la settima in classifica ci sono solamente 5 punti. Nel Boxing Day della Serie B, che coincide con l’ultima giornata del girone d’andata, gli uomini di Fabregas saranno di scena a Cosenza, contro una squadra che dopo i fasti dei primi due mesi sembra essere rientrata nei ranghi. L’obiettivo dei rossoblù deve essere quello di salvarsi il prima possibile: per riuscirci bisognerà ritrovare i gol. I Lupi di Fabio Caserta ne hanno segnato solamente uno nelle ultime cinque giornate e vengono da due pareggi a reti bianche con Parma e Bari. La zona playout, per i calabresi, resta distante quattro punti.

Cosenza-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Caserta sembra orientato a confermare la difesa a tre già sperimentata con il Parma e a Bari, al fine di dare più compattezza e creare maggiore densità a centrocampo. Due pesanti assenze nella zona nevralgica del campo: out per squalifica Florenzi e Praszelik.

Dall’altro lato, Fabregas deve fare a meno di Curto e Da Cunha, anch’essi squalificati. Sarà difesa a tre anche per i lariani, composta da Vignali, Odenthal e Solini. Davanti, a supporto dell’unica punta Cutrone ci saranno Baselli e Chajiia.

Come vedere Cosenza-Como in diretta tv e in streaming

Cosenza-Como è in programma martedì alle 15:00 allo stadio “San VitoMarulla” di Cosenza. Si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi cinque anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Il Como nelle ultime due stagioni è sempre tornato battuto dal “Marulla”: 2-0 nel 2021 e 3-1 lo scorso anno. Stavolta i lariani hanno qualche chance in più, del resto stanno disputando un campionato di vertice e sembrano poter ambire alla promozione. Dovrebbero dunque evitare quantomeno la sconfitta in una gara in cui potrebbe sbloccarsi anche l’attacco asfittico del Cosenza, a secco da tre gare di fila.

Le probabili formazioni di Cosenza-Como

COSENZA (3-5-2): Micai; Meroni, Venturi, Fontanarosa; Rispoli, Zuccon, Calò, Voca, Martino; Mazzocchi, Tutino.

COMO (3-4-3): Semper; Vignali, Odenthal, Solini; Cassandro, Bellemo, Abildgaard, Sala; Baselli, Cutrone, Chajiia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1