Lecco-Sudtirol e Spezia-Modena, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Lecco-SudTirol e Spezia-Modena sono valide per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Da quando si è seduto sulla panchina del Lecco, Emiliano Bonazzoli, ha dimostrato di avere le qualità per allenare in cadetteria. La sua squadra ha cambiato passo, e sta cercando in tutti i modi di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. E il pareggio contro il Venezia è stato un risultato importante, che può dare slancio immediato, già dalla partita contro il SudTirol di martedì pomeriggio.

Sì, perché gli ospiti, inoltre, non è che stiano vivendo chissà quale momento di forma. Anzi, il cambio in panchina con il benservito a Bisoli non ha dato i frutti sperati perché i bolzanini perdono anche in casa, adesso, cosa che prima raramente succedeva. E invece la Reggiana di Nesta, diciamo non una squadra costruita per fare questi colpi, si è portata via tre punti. E la sensazione è che in questo intento possa riuscirci anche il Lecco.

Spezia e Modena invece arrivano a questa partita entrambe con quattro reti sul groppone. Due sconfitte nette sia per D’Angelo che per Bianco, anche se lo Spezia solamente nel finale è caduto contro il Cittadella, a differenza del Modena che a Cremona non è mai sceso praticamente in campo. Due squadre che quindi avrebbero bisogno di punti per riuscire a tirarsi fuori da un momento negativo. E che si potrebbero anche accontentare di un pareggio, che allo Spezia, però, serve a poco.

Come vedere Lecco-SudTirol e Spezia-Modena in diretta tv e in streaming

Lecco-SudTirol e Spezia-Modena sono in programma martedì 26 dicembre. Entrambe alle 15:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-SudTirol

Come spiegato prima, anche per il momento che le due squadre stanno vivendo, la sensazione è che il Lecco possa riuscire nel colpo grosso e piazzare una vittoria importante contro il SudTirol. La sfida in terra lombarda dovrebbe, anche, regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Saracco; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Crociata, Sersanti, Ionita, Lepore, Novakovich, Buso.

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello; Cagnano, Ciervo, Tait, Peeters, Casiraghi, Merkaj, Rauti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1