Nottingham Forest-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Nottingham Forest-Tottenham è una partita valida per la diciassettesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Dopo 4 sconfitte consecutive, tra cui un pesantissimo 5-0 in casa del Fulham, il Nottingham Forest è tornato a far registrare un risultato positivo pareggiando 1-1 al Molineux con il Wolverhampton. Un punto che ha probabilmente salvato (per ora) Steve Cooper, le cui voci circa un imminente esonero erano diventate sempre più insistenti.

La situazione in cui versano i Tricky Trees però non è bellissima. Senza la penalizzazione dell’Everton – i Toffees si ritrovano con 10 punti in meno per via della presunta violazione del fair play finanziario – i rossi sarebbero quartultimi, con un margine di sole 5 lunghezze rispetto al Luton, ad oggi una delle tre squadre retrocesse in Championship insieme a Burnley e Sheffield United. Vietato scherzare con il fuoco, dunque: sarebbe bene, a tal proposito, che il City Ground torni ad essere al più presto il fortino che è stato tra aprile e novembre, prima che il Nottingham Forest incassasse due sconfitte casalinghe di fila contro Brighton ed Everton. Cooper e i suoi uomini proveranno ad invertire la rotta contro il Tottenham, reduce dalla netta vittoria per 4-1 contro il Newcastle che ha rilanciato le ambizioni degli Spurs dopo un novembre da incubo.

Gli Spurs sono ripartiti

Contro i Magpies, domenica scorsa, abbiamo riapprezzato il Tottenham dei primi tre mesi stagionali, niente a che vedere con la squadra che ha totalizzato un solo punto tra Chelsea, Wolverhampton, Aston Villa, Manchester City e West Ham, una serie di partite in cui i londinesi non hanno mai subito meno di due gol.

Il roboante successo di una settimana fa ha consentito agli uomini di Ange Postecoglou di sentire di nuovo odore di quarto posto: il Manchester City, per intenderci, ha soltanto tre punti in più degli Spurs, momentaneamente quinti. L’allenatore australiano (ma di origini elleniche) contro il Newcastle ha ritrovato Sarr, pedina fondamentale per il suo centrocampo, e Son non è più a mezzo servizio. Restano in infermeria Bentancur, van de Ven e Maddison. Dall’altro lato, Cooper dovrebbe confermare il 3-5-2 visto all’opera al Molineux, con l’ex milanista Origi e Hudson-Odoi che sognano una maglia da titolare.

Come vedere Nottingham Forest-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nottingham Forest e Tottenham è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il 4-1 al Newcastle è stata una bella iniezione di fiducia per un Tottenham che vuole trovare continuità dopo un novembre da dimenticare. Spurs favoriti ma è probabile che il Nottingham Forest segni almeno una rete, approfittando del sistema di gioco ultraoffensivo dei londinesi.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Tottenham

NOTTINGHAM FOREST (3-5-2): Turner; Boly, Niakhaté, Felipe; Williams, Kouyaté, Yates, Mangala, Toffolo; Gibbs-White, Elanga.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma; Johnson, Kulusevski, Son; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3