Bournemouth-Fulham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Bournemouth-Fulham è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Bournemouth è in perfetta linea con l’obiettivo stagionale, vale a dire la permanenza in massima serie. L’allenatore Andoni Iraola, arruolato in estate dopo l’esperienza positiva al Rayo Vallecano nella Liga spagnola, può dirsi soddisfatto di ciò che hanno realizzato i suoi uomini in questo girone d’andata che sta per andare in archivio.

Le Cherries arrivano al giro di boa con numerose certezze ma soprattutto con un vantaggio importante sul terzultimo posto. Il “merito” se vogliamo è anche delle tre neopromosse, che finora non si sono dimostrate all’altezza della categoria, collezionando pochissimi punti. I rossoneri invece si stanno ben comportando anche quest’anno e danno l’impressione di poter confermare l’ottimo risultato della passata stagione, quando riuscirono a raggiungere la salvezza in anticipo rispetto a quella che era la tabella di marcia. Il Bournemouth deve anche recuperare una partita, quella con il Luton Town, che una settimana fa è stata interrotta (e annullata) a metà ripresa – le due squadre erano sull’1-1 – per via del collasso in campo a causa di un attacco cardiaco del capitano degli Hatters, Tom Lockyer. Il match, come confermato dalla Premier League, verrà rigiocato.

Erano lievemente più alte le aspettative riguardo al Fulham dopo l’ottimo campionato dello scorso anno, con i Cottagers che per lungo tempo rimasero nella parte sinistra della classifica.

La squadra allenata dal tecnico lusitano Marco Silva oggi sta facendo più fatica – si avverte l’assenza di un cannoniere implacabile come Mitrovic, finito in Arabia Saudita – ma qualche soddisfazione i londinesi sono riusciti a togliersela. Ad esempio la qualificazione alle semifinali di League Cup, conquistate sette giorni fa battendo ai calci di rigore l’Everton.

Come vedere Bournemouth-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bournemouth e Fulham è in programma martedì alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo scorso anno il Fulham non riuscì ad avere la meglio sul Bournemouth né all’andata né al ritorno (2-2 e 2-1) ma nelle due sfide i gol non mancarono di certo. Anche stavolta ci aspettiamo un match prolifico, in cui le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Fulham

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Ouattara; Christie, Scott; Kluivert, Billing, Tavernier; Solanke.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Adarabioyo, Bassey, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2