Sheffield United-Luton Town, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Sheffield United-Luton Town è una partita valida per la diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

L’impresa è stata solamente sfiorata e il rammarico per non aver portato a casa i tre punti è tantissimo. Ma il fanalino di coda Sheffield United deve andare fiero della prestazione offerta venerdì scorso al Villa Park contro l’Aston Villa di Unai Emery, che davanti al proprio pubblico vinceva ininterrottamente da ben 15 partite di campionato.

Un record frantumato a sorpresa dagli insospettabili biancorossi di Chris Wilder, gli unici in Premier League ancora a secco di vittorie in trasferta. Le Blades a Birmingham hanno messo in mostra un’eccellente organizzazione difensiva, mettendo in crisi i Villans come poche squadre c’erano riuscite fino a quel momento. E a soli tre minuti dalla fine si erano portati in vantaggio grazie ad un gol di Archer: sembrava fatta, ma in pieno recupero, durante l’ultima azione utile, un colpo di testa di Nicolò Zaniolo ha vanificato tutto. È finita 1-1, un risultato che ha scontentato un po’ tutti, visto che l’Aston Villa, terza forza del campionato, era considerato favoritissimo prima del match.

Lo Sheffield United però può vedere comunque il bicchiere mezzo pieno e ripartire proprio dalla prestazione del Villa Park per provare ad uscire dalla zona rossa.

La salvezza, al momento, è una chimera: le Blades, così come le altre neopromosse, danno l’impressione di essere spacciate. Per riuscire a mantenere la categoria bisognerà cambiare passo nel girone di ritorno. Una delle sfide più interessanti di questo Boxing Day è proprio lo scontro diretto tra Sheffield United e Luton Town. Anche gli Hatters faticano ad abbandonare la zona retrocessione: rispetto alle altre due, però, devono recuperare la partita con il Bournemouth, annullata a causa del malore occorso al loro capitano Lockyer.

Come vedere Sheffield United-Luton Town in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sheffield United e Luton Town è in programma martedì alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’arrivo di un tecnico esperto come Wilder sembra aver rigenerato lo Sheffield United, che dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in questo equilibratissimo scontro diretto. Probabile che le reti complessive siano meno di quattro a Bramall Lane.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Luton Town

SHEFFIELD UNITED (3-4-2-1): Foderingham; Robinson, Ahmedhodzic, Trusty; Baldock, Souza, Brooks, Larouci; McAtee, Archer; McBurnie.

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Mengi, Osho, Bell; Kaboré, Lokonga, Barkley, Doughty; Townsend, Brown; Adebayo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1