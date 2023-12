Sassuolo-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Genoa è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Sette giorni fa il Genoa ha confermato la sua vocazione casalinga fermando a Marassi pure la Juventus, riacciuffata nella ripresa dal solito Gudmundsson. In casa i rossoblù di Alberto Gilardino si confermano ostici per chiunque: quello conquistato contro i bianconeri è ovviamente un punto prezioso ma è vero anche che da novembre in poi i liguri hanno battuto solamente la Reggiana in Coppa Italia e il Verona in campionato. In trasferta invece nello stesso lasso di tempo sono arrivate esclusivamente sconfitte.

Per raggiungere quanto prima la salvezza la squadra di Gilardino dovrà migliorare anche il rendimento esterno: fuori casa il Genoa ha racimolato soltanto 4 punti, frutto di una vittoria (ad agosto contro la Lazio) e un pareggio. In classifica il Grifone è quattordicesimo, con quattro punti di vantaggio sulla terzultima. Badelj e compagni sono appaiati al Sassuolo, il loro prossimo avversario nella giornata prenatalizia. Per gli emiliani, se escludiamo le due prestigiose vittorie dello scorso settembre con Juventus e Inter – peraltro arrivate a distanza di pochi giorni – è una prima parte di stagione deludente. Nonostante un Berardi spesso in formato deluxe – l’attaccante di origini calabresi è già a quota 9 gol – i neroverdi continuano a non decollare. La posizione in graduatoria non permette voli pindarici e procedendo di questo passo gli uomini di Alessio Dionisi faranno bene a guardarsi le spalle. Negli ultimi due mesi e mezzo il Sassuolo ha avuto la meglio solo sull’Empoli e grazie ad una doppietta del suo capitano domenica scorsa ha evitato la terza sconfitta consecutiva in casa dell’Udinese, rimontando due gol ai friulani (2-2).

Sassuolo-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Non ci saranno grosse novità nella formazione del Sassuolo. In difesa Ferrari verrà preferito a Tressoldi: il brasiliano è rientrato dalla squalifica ma difficilmente partirà titolare dopo la prestazione disastrosa di Cagliari. Sulla trequarti c’è la conferma di Thorstvedt al posto di Bajrami: il norvegese si disporrà tra Berardi e Laurienté.

Gilardino continua ad avere problemi in attacco: Retegui non ce la fa e mette nel mirino la sfida con l’Inter, ma non recupera neppure Messias. Toccherà dunque a Gudmundsson ed Ekuban, i due che la scorsa settimana hanno confezionato il gol alla Juventus. Soltanto panchina per Strootman, tornato tra i convocati.

Come vedere Sassuolo-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sassuolo e Genoa, in programma venerdì alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’ultimo successo del Genoa contro il Sassuolo risale a 4 anni fa, ma si giocava a Marassi. Per rintracciare invece l’ultima vittoria dei rossoblù al Mapei Stadium bisogna tornare indietro fino al 2016. Si profila un match molto equilibrato a Reggio Emilia, con i padroni di casa che dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta, approfittando dei problemi dei liguri in trasferta. Come negli ultimi quattro precedenti, entrambe con ogni probabilità andranno a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2