Udinese-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Sassuolo è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Dopo l’ultimo turno di campionato la classifica è diventata preoccupante sia per l’Udinese che per il Sassuolo, sconfitte rispettivamente da Inter e Cagliari.

I friulani non avevano chissà quali pretese a San Siro contro i nerazzurri, avendo di fronte la prima della classe, ma un 4-0 resta un risultato pesante, da qualsiasi punto di vista lo si analizzi. È stata decisamente più dolorosa invece la battuta d’arresto degli emiliani, ribaltati in pieno recupero dai gol di Lapadula e Pavoletti. Un’incredibile beffa per la squadra di Alessio Dionisi, che a due minuti dalla fine aveva trovato pure il gol del 2-0, poi annullato per via di un fuorigioco millimetrico. Per i neroverdi si è trattato della seconda sconfitta consecutiva dopo quella, subita sempre in rimonta, contro la Roma al Mapei Stadium. Da fine settembre il Sassuolo è stato capace di avere la meglio esclusivamente sull’Empoli nel rocambolesco 4-3 del “Castellani” ed in Coppa Italia – dopo i rigori – contro lo Spezia. Margine ridotto anche per Berardi e compagni nei confronti della zona rossa: le terzultime (Empoli e Udinese) hanno solo tre punti in meno degli emiliani. Sembra essersi arenata anche la squadra di Gabriele Cioffi, la cui ultima gioia rimane quella contro il Milan: da allora l’Udinese ha fatto punti solo in casa, pareggiando con Atalanta e Verona.

Udinese-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Per Cioffi un’assenza pesante in difesa: mancherà Ferreira, squalificato dopo la partita con i nerazzurri di Inzaghi. Con Perez e Kabasele ci sarà Kristensen, mentre in attacco dovrebbe essere confermato Lucca: alle sue spalle agirà Pereyra. Panchina per Thauvin.

Dall’altro lato, Dionisi ritroverà capitan Berardi, la cui assenza si è avvertita a Cagliari: non è l’unico a rientrare, visto che in Sardegna mancava anche Boloca. In difesa Ferrari prenderà il posto del disastroso Tressoldi, che all’Unipol Domus ha rimediato l’ennesima espulsione. Alle spalle dell’unica punta Pinamonti toccherà invece al norvegese Thorstvedt.

Come vedere Udinese-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Sassuolo, in programma domenica alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’ultimo successo del Sassuolo contro l’Udinese risale al 2018: da allora cinque vittorie dei friulani e cinque pareggi. I bianconeri dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta anche stavolta, ansiosi di riscattare il 4-0 con l’Inter: in casa, peraltro, non perdono dalla sfida con la Fiorentina di fine settembre. Un pareggio non è da escludere in un match in cui sia l’Udinese che il Sassuolo troveranno con ogni probabilità la via del gol.

Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Matheus Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Udinese e Sassuolo segneranno almeno un gol per parte? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-2