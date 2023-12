Fiorentina-Verona è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Settimo posto in campionato a -1 dalla Champions League, qualificazione diretta agli ottavi di finale di Conference League e turno di Coppa Italia superato (con brivido). È in lotta per tutti gli obiettivi stagionali la Fiorentina, sebbene nel capoluogo toscano qualcuno mugugni sostenendo che si potesse fare di più. Effettivamente le occasioni sprecate iniziano a diventare numerose dopo l’1-1 di domenica scorsa all’Olimpico con la Roma.

Sarebbe bastata un po’ di cattiveria in più sottoporta per mettere al tappeto i giallorossi, in nove uomini da metà ripresa per via delle espulsioni di Zalewski e Lukaku. Ma la Viola, dopo aver trovato il gol del pari con Martinez Quarta ha finito per sparare a salve, restando ingabbiata tra le maglie dei difensori capitolini. Vincenzo Italiano continua però a guardare il bicchiere mezzo pieno ed ora il calendario diventa in discesa e sarebbe un peccato non approfittarne. Dalla trasferta di Budapest in Conference League intanto sono arrivate sia buone che cattive notizie: il pareggio (1-1) della Groupama Arena contro il Ferencvaros ha permesso ai viola di conservare il primo posto – fondamentale per evitare gli spareggi – ma si è fatto male il loro miglior giocatore, Nico Gonzalez, che dovrà restare fuori almeno fino a fine gennaio (ipotesi più ottimistica).

La Fiorentina dovrà fare a meno di lui contro il Verona di Marco Baroni, una squadra che sta faticosamente provando a risollevarsi e che arriva al “Franchi” affamata di punti salvezza. Gli scaligeri hanno pareggiato tutte e tre le ultime gare (Lecce, Udinese e Lazio) muovendo la classifica ma restano diciannovesimi, a -2 dal quartultimo posto.

Fiorentina-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

In coppa Italiano ha dato spazio a diverse seconde linee e la formazione resta un rebus: di sicuro torneranno dal 1′ Bonaventura e Kouamé, mentre permane il ballottaggio tra Beltran e Nzola in attacco. In difesa confermato Ranieri, probabilmente preferito a Milenkovic, resta da capire chi sostituirà Gonzalez: Ikoné sembra in vantaggio su Sottil.

Modulo speculare per Baroni, che dovrà fare a meno dello squalificato Duda. Davanti Djuric dovrebbe spuntarla su Henry – autore del gol del pareggio contro la Lazio, da subentrato – e Bonazzoli: dietro al bosniaco agiranno Ngonge, Suslov e Lazovic. Dietro invece Magnani e Hien vinceranno con ogni probabilità il ballottaggio con Amione e Coppola.

Come vedere Fiorentina-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Verona, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina ha frenato bruscamente in campionato e nelle ultime sette partite ha raccolto solo 7 punti: dopo le prime otto partite ne aveva invece totalizzati 17. La Viola è indecifrabile, procede a sprazzi e la pesante assenza di Gonzalez, unita alle fatiche di coppa, rende meno scontata la sfida con gli scaligeri: gigliati leggermente favoriti in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Verona

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Beltran.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Hien, Terracciano; Hongla, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1