Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali della sfida del Maradona: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori del match tra gli azzurri e i rossoblu.

Una sfida dal peso specifico non indifferente per il Napoli e per il Cagliari, a caccia di punti preziosissimi con i quali riuscire ad avvicinarsi ai rispettivi obiettivi di classifica. Reduce dal prezioso successo in Champions League contro il Braga valso l’accesso agli ottavi di finale, la compagine di Mazzarri sfida Lapadula e compagni, vittoriosi in extremis contro il Sassuolo in una delle tante rimonte confezionate in questo inizio di stagione al cardiopalma. Ecco le scelte di formazioni dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Prati, Nandez, Jankto, Makoumbou, Oristanio, Augello, Pavoletti, Petagna. Allenatore: Ranieri.

Napoli-Cagliari, il pronostico marcatori

Kvaratskhelia marcatore. Il georgiano, difeso a spada tratta da capitan Di Lorenzo in una delle sue ultime interviste, vuole lasciarsi alle spalle il periodo no. Non sono poche le occasioni sciupate dall’esterno offensivo di Mazzarri, che anche contro il Braga ha sfiorato in diverse circostanze la via del gol. L’assetto difensivo di Ranieri, però, tende a soffrire e non poco le sortite sulle corsie esterne: sotto questo punto di vista, Nandez potrebbe essere costretto agli straordinari per provare a fermare le folate di Kvaradona. Kvaratskhelia, dunque, potrebbe trovare la via del gol in coabitazione con Victor Osimhen, ritornato al gol proprio in Champions League. Tuttavia, occhio alle sorprese.

Le due squadre, infatti, dispongono di rose che, fatte le debite proporzioni, riescono a trovare risorse importanti dalla panchina. E così, ipotizzare che una delle due squadre possa andare a segno con un calciatore non titolare, può non rappresentare una chimera di metà inverno.

Probabili ammoniti e tiratori di Napoli-Cagliari

Sarà il Napoli a tenere in mano il pallino del gioco. Per caratteristiche, il Cagliari di Claudio Ranieri proverà a tenere bassa la linea del proprio baricentro per sfruttare eventuali soluzioni in contropiede. Sulle corsie esterne, però, i padroni di casa potrebbero fare la differenza. Oltre al solito Di Lorenzo, infatti, occhio alla verve di Natan. Sulla corsia mancina, infatti, il brasiliano ha fornito lampi importanti in campo europeo, servendo un assist di pregevole fattura ad Osimhen.

Non è escluso che Natan riesca a centrare almeno una volta lo specchio di porta avversario. Piace anche l’opzione Anguissa tiratore, visto che l’ex Fulham si sta ritagliando sempre più spazi per far male alle retroguardie avversarie. Sul fronte opposto, le capacità balistiche di Viola non possono essere trascurate e potrebbero portare il tuttocampista di Ranieri a scaldare almeno una volta i guanti di Meret. Sul tema ammoniti, come già anticipato, rischia molto Nandez: l’uruguagio potrebbe essere costretto a ricorrere alle maniere forte per fermare Kvara. Il rischio giallo è concreto. Infine, potrebbero finire sul taccuino dei cattivi anche Prati e Juan Jesus.