Salernitana-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Milan è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Nel derby lombardo con il Monza serviva una reazione dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League ed il Milan non ha tradito le attese. I rossoneri hanno fatto un sol boccone della squadra di Raffaele Palladino (3-0), conquistando la terza vittoria nelle ultime quattro partite tra coppa e campionato.

Una vittoria che non è mai stata in discussione: oltre agli acquisti estivi Reijnders e Okafor, ha fatto festa anche il classe ’05 Simic, gettato nella mischia da Stefano Pioli per ovviare all’ormai costante emergenza difensiva. Il successo sui brianzoli è una boccata d’ossigeno sia per la squadra che per il tecnico, che continua ad essere sotto esame dopo il flop nella coppa dalle grandi orecchie. Per riconquistare la fiducia della società Pioli ora deve accelerare in campionato, dove il suo Milan è ancora troppo lontano dalle due squadre che si stanno contendendo il primo posto: l’Inter capolista è a +9, mentre la Juve seconda è a +5. La trasferta di Salerno rientra tra quelle che non si possono sbagliare, soprattutto alla luce della situazione complicatissima con cui devono fare i conti i granata di un indimenticato ex come Pippo Inzaghi. I campani, ultimi in classifica a quota 8 punti, sono reduci da tre sconfitte consecutive: lunedì scorso contro l’Atalanta hanno brillato solo per un tempo, nel secondo sono letteralmente crollati sotto i colpi della Dea (4-1). La panchina di Inzaghi traballa, mentre il presidente Iervolino nel ruolo di direttore generale ha richiamato Walter Sabatini, uno degli artefici della salvezza “impossibile” di due anni fa.

Salernitana-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Sarà ancora difesa a quattro per Inzaghi, che dietro ritrova sia Fazio che Bradaric. A destra ritorna Mazzocchi, mentre a centrocampo le novità sono Bohinen e Legowski: il norvegese prenderà il posto dello squalificato Maggiore. Davanti si rivede Ikwuemesi, che sarà supportato dalla coppia di trequartisti formata da Candreva e Dia.

Pioli tornerà a schierare Calabria, squalificato contro il Monza, ma perde ancora altri pezzi: non saranno del match i vari Musah, Okafor e Pobega, tutti e tre infortunati. Procede il reinserimento graduale di Bennacer, favorito nel ballottaggio con Krunic in regia, tra Reijnders e Loftus-Cheek. In attacco spazio al tridente formato da Giroud, Pulisic e Leao.

Come vedere Salernitana-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Salernitana e Milan, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Prosegue il calendario proibitivo della Salernitana contro squadre che popolano la parte alta della classifica. Ultima chiamata per Inzaghi? Non si può escluderlo, anche se la sensazione è che a gennaio ci saranno parecchie novità. In ogni caso questa è una partita che i rossoneri di Pioli non possono sbagliare se vogliono riavvicinarsi ad Inter e Juventus. Milan dunque favorito in un match in cui dovrebbe trovare la via del gol anche la Salernitana.

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2