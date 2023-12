Milan-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Monza è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sono giorni di forti rimpianti in casa Milan. Nonostante la vittoria di Newcastle i rossoneri si sono ritrovati fuori dalla Champions League già dopo i gironi: un duro colpo da digerire, sebbene la situazione fosse già abbastanza compromessa prima dell’ultima giornata della fase a gruppi, con la squadra di Stefano Pioli costretta a vincere in Inghilterra ed a sperare in una sconfitta del Psg contro il Borussia Dortmund già qualificato.

Tedeschi e inglesi alla fine hanno pareggiato, mentre il Diavolo grazie al successo ottenuto al St. James’ Park (1-2) si è assicurato il “paracadute” dell’Europa League. Pioli ha detto che la sua squadra farà di tutto per sollevare quella coppa ma ci sarà tempo per pensarci: ora la testa è rivolta al campionato, dove dopo la rocambolesca sconfitta di Bergamo con l’Atalanta (3-2) maturata nei minuti di recupero – decisivo lo splendido gol di tacco del colombiano Muriel – il Milan si è ritrovato a -9 dall’Inter capolista e a -7 dalla Juve. Una classifica non bella, insomma, che riduce notevolmente il margine di errore se l’obiettivo è sempre quello di provare a lottare per lo scudetto. Serve un’inversione di tendenza già a partire dal derby con il Monza, in programma nel lunch match domenicale della sedicesima giornata. I brianzoli si presentano nel vicino San Siro dopo il successo di misura contro il Genoa (1-0) che ha interrotto un digiuno di tre partite e avvicinato i biancorossi di Raffaele Palladino alla zona Europa, ora distante solamente tre punti.

Milan-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Difesa nuovamente da reinventare per Pioli: contro il Monza mancherà anche Calabria, che è squalificato. Senza Kalulu, Caldara, Kjaer e Thiaw, il tecnico dovrà ricorrere ai due prodotti del vivaio Simic e Bartesaghi – il primo è favorito sul secondo – con Florenzi ed Hernandez sulle fasce. Davanti è ballottaggio tra Chukwueze, in gol in coppa, e Pulisic.

Poche novità nel Monza: l’unico cruccio di Palladino sono le condizioni di Caldirola e Pablo Marì, non al meglio. Andrea Carboni potrebbe prendere il posto di uno dei due se non dovessero farcela. In attacco Colombo cerca il gol dell’ex, supportato da Mota e Colpani.

Come vedere Milan-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Monza è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Milan e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Match delicato sia per il Milan che per il suo allenatore Pioli, sempre sulla graticola. Partita da vincere a tutti i costi per i rossoneri, ma bisognerà fare attenzione ad un Monza spavaldo e organizzato, che ha messo in difficoltà quasi tutte le big affrontate finora. La vittoria del Milan, insomma, non è così scontata, tenendo conto anche delle assenze in difesa e del fatto che Hernandez e compagni abbiano speso molte energie in coppa. Non è da escludere che il Monza segni almeno una rete a San Siro.

Le probabili formazioni di Milan-Monza

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Simic, Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Leao.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Pablo Marì; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Dany Mota; Colombo.

Il Monza riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1