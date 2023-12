Frosinone-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Juventus è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Niente corto muso una settimana fa a Marassi: un coriaceo Genoa ha scombussolato i piani della Juventus nella trasferta del “Ferraris” e dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Chiesa i bianconeri sono stati riacciuffati nella ripresa dall’islandese Gudmundsson, dovendo accontentarsi di un punto (1-1).

Si è allungata così la striscia dei risultati positivi – l’ultima sconfitta risale a settembre – ma allo stesso tempo si è interrotta quella delle vittorie dopo i due successi consecutivi con Monza e Napoli. Il mezzo passo falso della squadra di Massimiliano Allegri contro i rossoblù ha permesso all’Inter capolista di volare a +4 in classifica in seguito al successo dell’Olimpico contro la Lazio ed ampliare il divario nei confronti di Danilo e compagni. Insomma, stavolta non è bastata la solita dose di cinismo da parte della squadra bianconera per portare a casa i tre punti. È stata una Juve a due facce quella di Marassi, più propositiva e aggressiva nel primo tempo, rinunciataria nel secondo – unica occasione la palla-gol di Bremer – e che lascia qualche interrogativo ancora aperto. Il calendario, intanto, continua ad essere in discesa. E nella seconda trasferta di fila la Signora sarà ospite del lanciatissimo Frosinone di Eusebio Di Francesco, reduce dall’impresa del “Maradona” in Coppa Italia, dove ha strapazzato addirittura 4-0 il Napoli scudettato. I giallazzurri, trascinati dai juventini in prestito Soulé e Barrenechea, continuano a stupire e volano soprattutto in casa: allo “Stirpe” finora hanno perso solo con il Napoli all’esordio.

Frosinone-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Difesa da reinventare per Di Francesco a causa della squalifica di Okoli e dell’infortunio di Oyono. Possibile chance per Lusuardi, che al centro potrebbe fare coppia con Romagnoli. Tutti in campo i tre giocatori in prestito proprio dalla Juventus: Barrenechea a centrocampo e Soulé e Kaio Jorge in attacco. In panchina Caso, Garritano e Cheddira.

La maggiore preoccupazione di Allegri riguarda Rabiot, rimasto in tribuna a Genova. Ma il francese sembra aver recuperato e dovrebbe stringere i denti. L’altro interrogativo è la presenza o meno di Kostic: se il serbo non ce la fa Cambiaso verrà dirottato a sinistra, con il ristabilito Weah che a quel punto potrebbe riappropriarsi della corsia destra.

Come vedere Frosinone-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Frosinone e Juventus, in programma sabato alle 12:30 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Frosinone in campionato non vince da tre giornate ma può contare su un un vantaggio di 7 punti sulla zona rossa, motivo per cui potrà affrontare questa sfida senza alcuna pressione. La sensazione è che saranno proprio i ciociari a tenere in mano il pallino del gioco per larghi tratti di gara, con la Juventus guardinga e pronta ad approfittare del loro minimo errore. Non una partita facile per i bianconeri, che restano in ogni caso favoriti in una gara in cui il numero di reti complessive sarà compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Frosinone-Juventus

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2