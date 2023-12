I pronostici di giovedì 21 dicembre: si gioca in Premier League e Liga, in campo pure Saudi Pro League, coppa d’Olanda e altri tornei minori.

Il piatto forte di questo giovedì di calcio sono le quattro partite in programma nella Liga spagnola, dove prosegue il duello a distanza tra il sorprendente Girona capolista e il Real Madrid secondo ad appena due punti di distanza. Questa potrebbe essere la giornata giusta per effettuare quanto meno l’aggancio in classifica: il Girona è atteso da una trasferta difficile sul campo del Betis, in una sfida in cui i gol non dovrebbero mancare.

Il Real Madrid ha invece un impegno sulla carta molto più semplice sul campo dell’Alaves. Vittoria alla portata anche per la Real Sociedad sul campo del Cadice.

Pronostici altre partite

Oltre a Crystal Palace-Brighton di Premier League, per i gol e over conviene andare a guardare in oriente, in particolare ad Al Hilal-Abha della Saudi Pro League e ad Al Duhail-Al Ahli Doha e Al Sadd-Umm Salal della Qatar Stars League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Betis-Girona, Liga, ore 19:00

Vincenti

• Real Madrid (in Alaves-Real Madrid, Liga, ore 21:30)

• PSV (in PSV-Twente, Coppa d’Olanda, ore 21:00)

• Real Sociedad (in Cadice-Real Sociedad, Liga, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Duhail-Al Ahli Doha, Qatar – Stars League, ore 15:30

• Al Sadd-Umm Salal, Qatar – Stars League, ore 17:30

• Al Hilal-Abha, Saudi Pro League, ore 19:00

• Alaves-Real Madrid, Liga, ore 21:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al Duhail-Al Ahli Doha, Qatar – Stars League, ore 15:30

• Vitesse-Heerenveen, Coppa d’Olanda, ore 20:00

• Crystal Palace-Brighton, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Maiorca-Osasuna, Liga, ore 21:30)