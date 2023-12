Crystal Palace-Brighton è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

L’istantanea dell’ultima giornata di Premier League è stata il ghigno di Roy Hodgson a fine partita mentre il suo collega Pep Guardiola si metteva, sconsolato, le mani sulla testa. Il suo Crystal Palace è riuscito a portare via un punto insperato dall’Etihad Stadium contro il Manchester City (2-2) ma a fare notizia è stato il modo in cui ha realizzato l’impresa.

Dopo il secondo gol dei campioni in carica ad inizio ripresa, infatti, il match sembrava già in archivio. Neppure la rete di Mateta ad un quarto d’ora dalla fine lasciava presagire una rimonta delle Eagles, che invece hanno raggiunto il pareggio (2-2) a recupero inoltrato con un calcio di rigore trasformato da Olise. La dea bendata non ha di certo voltato le spalle al Palace, che per ben 75 minuti è rimasto rintanato nella propria area di rigore, pensando solo ad evitare di subire altri gol. Ed è solo grazie all’imprecisione degli attaccanti del City se è tornato da Manchester con il sorriso sulle labbra per aver evitato quella che sarebbe stata la terza sconfitta consecutiva. Chissà che questo risultato non faccia da spinta propulsiva verso una vittoria che continua a mancare da inizio novembre: è da allora che i londinesi mancano l’appuntamento con i tre punti.

Riecco l’M23 Derby

In classifica, tuttavia, non si registrano grossi “smottamenti”. Il Crystal Palace si mantiene a debita distanza dal terzultimo posto: il Luton ha 8 punti in meno delle Eagles.

Nell’anticipo della diciottesima giornata il Palace fa ritorno a Selhurst Park, dove al termine della gara con il Liverpool due settimane fa era stato sonoramente fischiato dai suoi stessi tifosi. Gli farà visita il Brighton di Roberto De Zerbi, in una sfida sempre molto sentita dalle due tifoserie, probabilmente più di una stracittadina. I Seagulls sono reduci dalla sconfitta dell’Emirates Stadium con l’Arsenal (2-0), che ha interrotto una mini-serie positiva (due vittorie e un pareggio) tra campionato ed Europa League. La sensazione è che il Brighton, soltanto nono in classifica, abbia patito oltre ai frequenti infortuni anche il doppio impegno settimanale, a cui non era abituato. Il tecnico italiano per la sfida con il Palace recupera Joao Pedro e Welbeck, mentre Hodgson ritrova Ayew dopo la squalifica.

Come vedere Crystal Palace-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Crystal Palace e Brighton è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Di clean sheet, quest’anno, manco a parlarne per un Brighton che continua a subire troppi gol, non riuscendo a tenere la porta inviolata da ben 21 gare di Premier League. Ci aspettiamo una reazione da parte della squadra di De Zerbi dopo la sconfitta con l’Arsenal ma è probabile che anche il Crystal Palace, ringalluzzito dall’impresa dell’Etihad Stadium, riesca a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Brighton

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell; Riedewald, Richards; Olise, Eze, Ayew; Mateta.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Hinshelwood, Dunk, van Hecke, Igor; Gross, Baleba; Adingra, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1