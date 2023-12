Lotteria Italia, piovono premi: scopri se hai vinto i 10mila euro in palio ogni giorno

Lotteria Italia, ecco la tabella aggiornata dei premi da 10mila euro che sono in palio ogni sera. Fareste bene a dare un’occhiata. Chissà, siete tra i fortunati

Il 6 gennaio si avvicina, e se ancora non lo avete fatto, e soprattutto se di solito lo fate, iniziate a prendere il biglietto della Lotteria Italia che, come ogni anno, mette in palio i 5milioni di euro di premio massimo oltre a molti, moltissimi premi minori che non solo possono aiutare a passare l’anno nuovo ma che possono, anche, cambiare la vita. Insomma, affrettatevi, nel caso.

E a differenza degli altri anni, così come vi abbiamo spiegato, ogni sera comprando il biglietto della Lotteria c’è la possibilità, sempre guardando Affari Tuoi, il programma che va in onda su Rai Uno, di riuscire a centrare una vincita che no, in questo caso la vita non la cambia, ma che nel breve periodo e forse anche oltre la potrebbe aiutare, eccome. Ogni giorno infatti c’è un’estrazione giornaliera che mette in palio la bellezza di 10mila euro. Soldi freschi, importanti, che sotto Feste, soprattutto, possono aiutare tutti. Insomma, se anche voi in questo momento avete in mano un biglietto della Lotteria, allora fareste bene a guardare questa tabella, che ogni giorno viene aggiornata.

Lotteria Italia, ecco la tabella aggiornata

Per la precisione, nel resoconto che potete trovare sotto a questo articolo, ci sono tutti i premi che sono stati vinti fino al 18 dicembre. Quindi un paio di giorni fa. Questa tabella ovviamente, come spiegato prima, viene aggiornata in maniera quotidiana e fareste bene, nel caso, a guardarla ogni tanto. Tutti i premi sotto, come vedete dalla data, vanno dal 16 ottobre al 18 dicembre.