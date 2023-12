Sinner, sottile ma non troppo: il post è una conferma

Sinner, il post dice ma non dice, eppure il suo significato è chiarissimo: non ci sono dubbi, ecco come stanno realmente le cose.

La davano per “spacciata”. Dimenticata. Sedotta e poi abbandonata. Ma si sbagliavano. Non sapevano, i media, che il cuore di Jannik Sinner batte solo per Maria Braccini e che non c’è spazio nel suo cuore, ora come ora, per una ragazza che non sia lei. Anzi, è già tanto che abbia trovato un pertugio per la bella influencer, preso com’è dal tennis e dalla sua carriera.

Il caso Laura Margesin si è rivelato, come si ricorderà, un grandissimo malinteso. Di punto in bianco, alla vigilia delle Finals, qualcuno aveva riesumato una foto risalente allo scorso anno e ipotizzato che fosse quella brunetta dal sorriso dolcissimo, una modella di fama internazionale, la fidanzata del campione altoatesino. Lo scatto era vero, ma non era affatto compromettente. Li ritraeva al Super G di Cortina e non forniva alcun indizio circa la natura della loro relazione. In maniera pretestuosa, però, benché a quella foto non ne fossero seguite delle altre, era stata usata per “inchiodare” Jannik.

Ecco perché, ad un certo punto, la bella e biondissima Maria deve essersi impuntata. Ha preteso di essere riconosciuta come legittima partner del campione, che non ama troppo mostrarsi in pubblico con lei e dare al gossip qualcosa di cui sparlare. E quindi, qualche settimana fa, si sono recati a San Siro insieme, tanto per mettere a tacere tutte quelle indiscrezioni e per fare luce sullo status sentimentale del tennista.

Sinner ad Alicante in dolce compagnia: c’è anche lei

Chi conosce Jannik sa, però, che quell’evento è stato più unico che raro. Che è inutile aspettarsi che lo rifaccia presto, spaventato com’è all’idea che la stampa inizi ad occuparsi più delle sue storie d’amore che non, come dovrebbe, della sua carriera e del suo rendimento in campo.

Sebbene compaiano insieme solo di rado, in ogni caso, Sinner e la Braccini sono legatissimi. Lo dimostra il fatto che la sua dolce metà, in questi giorni, si trovi ad Alicante con lui. Il nativo di San Candido non avrà molto tempo da dedicarle, impegnato com’è a portare a termine la preparazione atletica in vista della prossima stagione, ma l’ha voluta comunque accanto a sé in Spagna.

A rivelarlo, in maniera sottile ma non troppo, è stata proprio la bella Maria, che ha postato su Instagram lo scatto di una splendida spiaggia aggiungendo, in alto a destra, la geolocalizzazione. Lo ha fatto alla sua solita maniera, quindi, dicendo ma non dicendo. Per il solo gusto di chiarire che tutto fra loro procede a gonfie vele e che con lei di torno non c’è spazio né per Laura e né per nessun’altra.