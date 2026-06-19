Pronostico Tunisia-Giappone: lo scossone in panchina serve a poco

Tunisia-Giappone è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 06:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Solitamente i ct che fanno male in un campionato del mondo vengono esonerati a torneo terminato, almeno questa è la prassi. La Tunisia, invece, si è comportata diversamente, dando il benservito a Sabri Lamouchi poche ore dopo la prima partita della fase a gironi, rimuovendolo dall’incarico al termine dell’umiliante esordio con la Svezia, in cui gli scandinavi hanno fatto il bello e cattivo tempo, strapazzando 5-1 le Aquile di Cartagine. Una prestazione disastrosa che ha convinto la federazione ad agire prontamente, anche in seguito ad una presunta lite – abbastanza furiosa, secondo i rumors – avvenuta a fine gara tra Lamouchi e alcuni giocatori.

I dirigenti con ogni probabilità avevano già il colpo in canna ed hanno subito incassato il sì di Hervé Renard, il ct francese che non è nuovo a questo tipo di avventure, avendo già guidato diverse nazionali africane e mediorientali (Zambia, Angola, Marocco, Costa d’Avorio e Arabia Saudita).

Lo stesso Renard lo scorso marzo era finito al centro di un vero e proprio caso: in questo Mondiale, per la seconda volta in carriera, avrebbe dovuto allenare l’Arabia Saudita ma finì per essere esonerato a due mesi dall’inizio del torneo a causa di alcuni contatti con la federazione ghanese, a sua volta rimasta senza condottiero alla vigilia dei Mondiali (poi le Black Stars hanno optato per il portoghese Queiroz). Fatto sta che Renard avrà un compito difficilissimo, essendo appena “atterrato” nel ritiro tunisino e dovendo provare a vincere a tutti i costi la partita con il Giappone per scongiurare un’eliminazione che, al momento, appare molto probabile.

Il Giappone fa sul serio

I Samurai Blu dal canto loro cercheranno di approfittare della situazione caotica attorno alla nazionale tunisina per incamerare i primi tre punti del Mondiale ed avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo sedicesimi.

C’erano grandi aspettative sulla selezione di Hajime Moriyasu e non sono state disattese. I nipponici hanno tenuto testa all’Olanda di Ronald Koeman, rispondendo colpo su colpo e recuperando due volte lo svantaggio (2-2). Ne è venuta fuori una delle partite più emozionanti e movimentate della prima giornata: Doan e compagni hanno dimostrato di essere una potenziale mina vagante anche per le cosiddette big, con la loro impeccabile organizzazione di gioco e un pressing che poche squadre accettano di fare. Il Giappone, pur incassando due gol, ha concesso solo 0.78 xG agli Oranje, che hanno dominato il possesso percorrendo però meno chilometri rispetto ai Samurai Blu. Carattere e propensione al sacrificio, insomma, non mancano alla squadra di Moriyasu, imbattuta da ben nove partite consecutive (l’ultima sconfitta risale a settembre 2025)

Come vedere Tunisia-Giappone in diretta tv e in streaming

Tunisia-Giappone è in programma domenica alle 06:00 (ora italiana) all’Estadio BBVA di Monterrey, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Tunisia in questo momento è una polveriera, ma l’arrivo dello specialista Renard potrebbe iniettare quell’orgoglio e quella scossa emotiva tipica delle sue gestioni. Resta il fatto che raddrizzare una squadra che ha appena incassato 5 reti e che si trova con un piede fuori dal Mondiale è un’impresa titanica.

Il Giappone, a differenza dei nordafricani, è una macchina tattica quasi perfetta ed ha un’identità collaudatissima. Improbabile che le Aquile di Cartagine, pur con la scossa del cambio in panchina, riescano ad assorbire i concetti tattici di Renard in pochissimi giorni e a contenere l’asfissiante pressing dei Samurai Blu. I nipponici hanno dimostrato contro l’Olanda di avere un reparto offensivo frizzante e cinico: sfruttando le praterie che la Tunisia sarà costretta a concedere, visti i disastri difensivi palesati contro la Svezia, il Giappone può fare suo il match e segnare almeno due reti.

Le probabili formazioni di Tunisia-Giappone

TUNISIA (5-3-2): Chamakh; Valery, Talbi, Rekik, Ben Hmida, Abdi; Khedira, Skhiri, Mejbri; Elias Saad, Ben Slimane.

GIAPPONE (3-4-3): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, H. Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Ueda, Maeda.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2