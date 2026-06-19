Pronostici Olanda-Svezia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Olanda-Svezia: una partita interessante con una squadra, quella di Koeman, favorita. Le nostre scelte

Una delle partite più interessanti di questa prima fase. L’Olanda, favorita, ci arriva dopo il pareggio al debutto. La Svezia, invece, ha dilagato nella prima partita del girone. E quindi è molto più serena.

Detto questo, è evidente che la squadra allenata da Koeman abbia qualità maggiori e abbia quasi la necessità di vincere questa partita. Ed è per questo che ci aspettiamo non tanto un approccio diverso – quello c’è stato – ma sicuramente una concentrazione maggiore nel corso della partita. Diciamolo chiaramente, non si possono prendere quei gol come contro il Giappone. Insomma, andiamo a vedere insieme le nostre scelte.

Pronostici Olanda-Svezia, le scelte

Ci è andato vicino Malen, l’attaccante della Roma, nella prima partita. Si è preso un match per aggiustare la mira. Ma ha subito dimostrato di essere in forma. Contro la Svezia deve fare quello che gli è riuscito meglio nel corso dell’anno, segnare. Ci dovrebbe riuscire. O almeno, è lui la nostra scelta per questo pronostico.

Rimanendo in casa Olanda e pensando al tiratore in porta, occhio a Dumfries: l’esterno del Real Madrid non solo potrebbe trovare lo spazio per attaccare l’area di rigore avversaria, ma anche sulle palle inattive è quello che potrebbe riuscire a trovare il tempo giusto per colpire. Isak e Gyokeres, invece, formeranno la coppia offensiva della Svezia. Due uomini forti, che giocano in Premier e che hanno sempre segnato con regolarità. Parliamo di attaccanti che nel momento in cui si alza l’asticella (e tra le altre cose lo abbiamo visto nel primo match di questo Mondiale) riescono a fare la differenza. Insomma, scelte fatte.

Ricapitolando, quindi: Malen marcatore plus, Gyokeres, Dumfries e Isak over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 11,64 volte la posta.