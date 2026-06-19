I pronostici di venerdì 19 giugno: Mondiali 2026, seconda giornata gruppi C e D

I pronostici di venerdì 19 giugno, al via la seconda giornata dei gruppi C e D, in campo anche il Brasile di Carlo Ancelotti
Nel gruppo C Brasile e Marocco, le principali favorite per il passaggio del turno, sono al momento alle spalle della Scozia che ha fatto il suo all’esordio battendo Haiti, anche se con un solo gol di scarto. I verdeoro hanno deluso nella prima partita e ad Ancelotti servirebbe una goleada per ritrovare morale e anche per migliorare la classifica in ottica primo posto e differenza reti.
Il Marocco ha dimostrato contro il Brasile di essere una squadra di livello superiore. Se gli uomini di Ouahbi manterranno la stessa intensità e la stessa fluidità di manovra vista a East Rutherford, la Scozia – apparsa farraginosa e contratta – farà un’enorme fatica a contenere le folate dei Leoni dell’Atlante. La Tartan Army baderà prima di tutto a difendersi con un blocco basso per limitare i danni, e la solidità difensiva del Marocco (massimo un gol incassato nelle ultime 13 uscite) contribuirà a rendere le cose difficili agli attaccanti scozzesi, solitamente poco prolifici. Ci aspettiamo una vittoria marocchina in un match controllato, senza punteggi esagerati.
Inizia la seconda giornata anche nel gruppo D, quello degli USA, che hanno stravinto all’esordio contro il Paraguay. Gli USA spingeranno forte sull’acceleratore davanti al pubblico di Seattle, ma l’Australia ha già ampiamente dimostrato di saper fare male negli spazi larghi. Considerando la tendenza cronica degli statunitensi a subire almeno una rete e la letalità dei Socceroos in contropiede, entrambe le squadre dovrebbero timbrare il cartellino, in linea con gli unici due precedenti tra le selezioni.
Il fattore campo del Lumen Field e la superiore qualità della rosa a disposizione di Pochettino dovrebbero mettere al sicuro gli USA da brutte sorprese. Ci aspettiamo una gara movimentata, con almeno tre reti complessive. Nell’altra partita del girone, la Turchia ha le carte in regola per rifarsi dopo la sconfitta all’esordio e battere il Paraguay.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 + OVER 3,5 in Brasile-Haiti, Mondiali, sabato ore 02:30
Vincenti
- USA (in Usa-Australia, Mondiali, venerdì ore 21:00)
- MAROCCO (in Scozia-Marocco, Mondiali, sabato ore 00:00)
- TURCHIA (in Turchia-Paraguay, Mondiali, sabato ore 05:00)
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- Brasile-Haiti MULTIGOL 3-6
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Il “clamoroso”
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