Pronostico Ecuador-Curaçao: una vittoria larga per sfogare la rabbia

Ecuador-Curaçao è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 02:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ha tanta voglia di riscatto, l’Ecuador, dopo il beffardo KO subito all’esordio con la Costa d’Avorio che complica i piani della Tricolor in ottica qualificazione. Gli uomini di Sebastian Beccacece, giovane allenatore scuola Bielsa, lunedì scorso hanno tenuto testa agli Elefanti, puntando su un pressing offensivo forsennato e su un ritmo quasi da Premier League, ma sono stati fermati dai legni: il sogno dei primi tre punti si è infranto sulla doppia traversa e sul palo colpiti nel corso di un primo tempo dominato dalla selezione sudamericana, che avrebbe meritato di rientrare negli spogliatoi in vantaggio almeno di una rete.

Nella ripresa Valencia e compagni hanno abbassato i giri del motore, com’era abbastanza prevedibile, ma il match – in assoluto tra i più godibili finora del Mondiale nonostante il basso punteggio – è rimasto equilibrato e sono tutti concorsi sul fatto che il gol dell’ivoriano Diallo allo scoccare del 90′ rappresenti una punizione eccessivamente severa per la truppa di Beccacece, ora obbligata a vincere – magari con uno scarto importante – contro Curaçao, la probabile cenerentola del gruppo, strapazzata 7-1 dalla Germania nella storica prima apparizione in una rassegna iridata.

Goleada indolore per i caraibici

Due i fotogrammi che gli abitanti della minuscola isola caraibica non dimenticheranno mai: le lacrime pre-gara del ct Dick Advocaat, diventato il selezionatore più anziano della storia dei Mondiali – i pensieri del tecnico olandese erano probabilmente rivolti alla complicata situazione familiare che lo scorso inverno lo aveva addirittura costretto a lasciare la panchina di Curaçao – e la rete dell’ex juventino Comenencia ad un campione assoluto come Neuer.

Sì, perché per quasi un tempo Curaçao è rimasta miracolosamente in partita, affrontando i tedeschi con una spavalderia inaspettata per una selezione di questo cabotaggio. Poi, una volta subito il secondo gol, i caraibici hanno iniziato ad imbarcare sempre più acqua, non riuscendo ad evitare la goleada, ampiamente pronosticabile visto il divario abissale. Il 7-1 finale però non è assolutamente un dramma per una nazionale che ha già vinto ottenendo il pass per il Nordamerica, un traguardo che solamente qualche anno fa sembrava pura fantascienza. Advocaat dovrebbe confermare la stessa formazione scesa in campo a Houston, con i due attaccanti Hansen e Locadia supportati da Chong dalla trequarti. Sembra intenzionato a non modificare nulla neanche il collega Beccacece, pronto a riproporre il 4-4-2 con Plata e Valencia in attacco ed il veneziano Yeboah sulla corsia destra.

Come vedere Ecuador-Curaçao in diretta tv e in streaming

La sfida Ecuador-Curaçao è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 02:00 (ora italiana) all’Arrowhead Stadium di Kansas City, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

L’Ecuador ha una qualità nettamente superiore e sfrutterà la rabbia agonistica accumulata dopo i tre legni dell’esordio in una sfida in cui non sono ammessi passi falsi. Gli uomini di Beccacece imporranno un ritmo insostenibile per la retroguardia caraibica, assicurando una vittoria comoda e ricca di gol. Curaçao tende a reggere l’urto nella prima frazione grazie all’orgoglio, per poi calare drasticamente alla distanza. La profondità della rosa ecuadoriana e il logorio fisico degli uomini di Advocaat potrebbero trasformare la ripresa in un monologo della Tricolor. Occhio, dunque, al segno Over 1.5 Casa Secondo Tempo.

Le probabili formazioni di Ecuador-Curaçao

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapié; Yeboah, M. Caicedo, Vite, Minda; Plata, Valencia.

CURACAO (4-3-3): Room; Sambo, Fonville, Obispo, Fonville; L. Bacuna, Comenencia, J. Bacuna; Hansen, Locadia, Chong.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0