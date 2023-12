Gratta e Vinci, nuovo “Miliardario”: la vincita è massima

Gratta e Vinci, c’è un nuovo Miliardario: ancora una vincita con uno dei biglietti più amati dagli italiani. E anche stavolta è quella massima

Sì ok, ci sono quei Gratta e Vinci, anche nuovi, che ogni anno escono nel momento in cui ci sono le festività. Ma poi ci sono quelli storici, come possiamo tranquillamente considerare il Miliardario, il primo, quello da 5 euro, che rimane sempre uno dei più amati dagli italiani. Anche perché è quello che regala sempre vincite importanti.

Se prima vi abbiamo parlato del Mega, quello da dieci euro che ha regalato in provincia di Viterbo un colpo da 2milioni di euro, quello massimo, adesso vi parliamo del primo della famiglia, il Miliardario classico, quello da 5 euro e che mette in palio la bellezza di 500mila euro. Ebbene, anche in questo caso, la vincita è massima. Sì signori e signori, abbiamo un nuovo Miliardario in città.

Gratta e Vinci, il colpo è da 500mila euro

La storia è raccontata da Agimeg.it che entra nei dettagli di quella che è stata una bellissima e importante vincita, una di quelle che cambiano la vita, che hanno visto protagonista uno scommettitore calabrese. A Reggio Calabria, per la precisione, nella tabaccheria di Via Reggio Modena 14, proprio in centro.

Una tabaccheria che non è nuova a queste vincite – sì, qui parliamo di quello che difficilmente si vedrà di nuovo – visto che nello scorso mese di luglio, sempre con un Miliardario, ma stavolta il Maxi (costo di 20euro) aveva regalato altri bei soldi: in quel caso il fortunato era riuscito a vincere la bellezza di 10mila euro. Che poi sono i soldi che noi tutti vorremmo vincere adesso, senza sperare nemmeno per i 500mila. Sì, ci accontenteremmo davvero di poco. Complimenti, comunque, a chi è riuscito nel colpo e buon Natale. Anche in questo caso quell’uomo con la barba lunga e bianca ha deciso di bussare in anticipo alla sua porta.