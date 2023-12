Gratta e Vinci, Babbo Natale in anticipo con 2 milioni di euro

Gratta e Vinci, Babbo Natale è arrivato in anticipo e anche con un premio assai ricco. Clamoroso colpo da 2 milioni di euro con un tagliando da 10

Magari tutti in questo momento sognano il colpo grosso. Un Babbo Natale in anticipo. Forse nemmeno così ricco come in questo caso. Però non guasta mai eh, magari volesse arrivare anche da noi con la bellezza di 2 milioni di euro.

Sì, perché è stata proprio questa la cifra che un fortunato ha vinto a Montefiascone, in provincia di Viterbo, che precisamente – così come raccontato da Agimeg.it – si è materializzato nella tabaccheria Takan di via Cardinal Salotti. Il biglietto protagonista è stato quello del Miliardario Mega, uno della famiglia che conosciamo tutti, che ha un valore commerciale di 10 euro e che mette in palio appunto, come vincita massima, i 2 milioni di euro che sono stati portati a casa.

Gratta e Vinci, il colpo è da 2 milioni

“Il vincitore non è un cliente abituale della ricevitoria, ma il titolare Fabrizio Pappalardo ha dichiarato di averlo visto grattare “il biglietto direttamente qui, ma inizialmente non ha capito di aver vinto 2 milioni di euro. Sono stato io a chiamarlo” si legge anche su Agimeg. E questo ovviamente potrebbe anche far sperare, a chi ha venduto il tagliando in questione, di ottenere almeno un minimo di ricompensa. Poi ognuno ovvio è libero di fare quello che vuol con i propri soldi, ma sotto Natale, si spera, un poco tutti dovremmo essere più buoni.

Insomma, un colpo di quelli che cambiano la vita e adesso il fortunato dovrà recarsi all’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l. di Viale del Campo Boario 56/D a Roma oppure ad uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo per riscuotere il premio. Ma vedendo la vicinanza con la Capitale siamo certi che una passeggiata a Roma, con uno spirito diverso dal solito, la farà molto volentieri. E magari sfrutterà il momento per fare un poco di shopping. Anche lui si potrebbe trasformare in un Babbo Natale importante per parenti e amici.