Federica Pellegrini, colpo di scena inaspettato: ribaltone Matteo Giunta

Federica Pellegrini, tutto avremmo potuto aspettarci meno che questo: che osso duro Matteo Giunta, chi lo avrebbe detto?

Il loro era un po’ il segreto di Pulcinella. Sebbene avessero fatto di tutto, infatti, per evitare che i paparazzi ficcanasassero troppo nella loro vita privata, alla fine chiunque sapeva che fra loro c’era qualcosa di più. Che la Divina non era solo la sua pupilla, ma anche la sua fidanzata.

Ciò nonostante, Matteo Giunta e Federica Pellegrini hanno seguito la linea concordata fino a che è stato necessario. Hanno aspettato che fosse tempo, per lei, di dire addio al mondo del nuoto, prima di uscire allo scoperto come coppia e di confermare, quindi, tutti i rumors che si erano rincorsi senza sosta negli anni. Fino ad allora, hanno fatto finta di niente. Non sono mai stati beccati in atteggiamenti compromettenti e sono stati bravissimi, quindi, a mantenere il riserbo sulla loro storia d’amore. Adesso, però, è sotto gli occhi di tutti, quanto bene si vogliano e quanti uniti siano.

Si sono sposati nell’agosto del 2022 e, a giorni, diventeranno genitori della loro primogenita. Per il momento la chiamano Meringa e non hanno intenzione di spoilerare il nome che hanno scelto per lei. Per compensare l’assenza di informazioni a riguardo, però, la Divina ha vuotato il sacco su qualcosa che ci ha sempre incuriositi: su come sia nata, cioè, la love story sportiva più romantica dell’ultimo decennio.

Federica Pellegrini, che sudata: Giunta osso duro

La Pellegrini ha raccontato tutto, per filo e per segno, nello studio di Mamma Dilettante, il podcast condotto da Diletta Leotta, che ha voluto Federica con sé alla vigilia del parto. E mentre si parlava del futuro della piccola (che potrà uscire, se lo vorrà, con il proprio allenatore, parola di mamma Divina), è arrivata una rivelazione inaspettata.

Quando la stella di Dazn ha chiesto lumi circa l’inizio della loro storia, la campionessa non si è tirata indietro, anzi: “Io uscivo da una storia importante di tanti anni – ha detto, riferendosi ovviamente alla relazione con Filippo Magnini, conclusasi nel 2018 – non avevo mai visto Matteo sotto quell’ottica e da quel momento ho iniziato invece a guardarlo con un altro occhio. E di fatto per la prima volta mi sono lanciata nel vuoto perché lui invece me l’ha fatta sudare eh!“.

“Lui era professionale – ha raccontato ancora – voleva tenere il distacco perché sapendo come va nel nostro mondo, tra chiacchiericci e quant’altro, voleva evitare assolutamente di sporcarsi la sua immagine da allenatore in una cosa in cui non credeva al cento per cento, si vede che quando ha capito che era una cosa importante ha cambiato idea“.