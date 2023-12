Gratta e vinci, tutti vorrebbero un capo così: reazione a catena

Gratta e vinci, il party in ufficio si è concluso in un modo inaspettato: loro sì che sanno cos’è la condivisione.

Aveva comprato online i regali di Natale a loro destinati. Peccato solo, come ogni tanto ancora accade, che il corriere non abbia mai consegnato il pacco contenente i doni che avrebbe dovuto distribuire tra i suoi dipendenti, per augurare loro buone feste prima che scoccasse l’ora delle vacanze.

Poco male, in ogni caso. Il titolare del Med Center Health Environmental Services di Bowling Green, nel Kentucky, ha trovato una validissima alternativa. Senza farsi prendere dalla rabbia, men che meno dal panico, ha ben pensato di risolvere il problema acquistando una manciata di Gratta e vinci. Uno per ogni persona impiegata nel suo prestigioso centro medico. E così, nel giorno in cui si era deciso di festeggiare in ufficio, ha consegnato a tutti i suoi preziosissimi dipendenti i loro regalini “riparatori”.

I colleghi, dal lodevole spirito di condivisione, hanno deciso di grattare lì, tutti insieme, i biglietti ricevuti in dono dal loro capo. In uno di essi si nascondeva un premio del valore di 50 dollari, cifra che la squadra, di comune accordo, ha deciso di reinvestire nell’acquisto di altri grattini. E mai scelta, col senno di poi, fu più intelligente e furba di questa.

Gratta e vinci, il party in ufficio si chiude col botto: che regalone!

I lavoratori del Med Center Health Environmental Services di Bowling Green hanno deciso di puntare, per la precisione, su un biglietto della serie Millionaires Club, che costa esattamente la cifra riscossa grazie al precedente biglietto. 50 dollari tondi che hanno permesso loro, però, di incassarne il doppio.

Quel tagliando ha portato nelle loro tasche 100 dollari, ulteriormente investiti, poi, in altri due Gratta e vinci della stessa serie. Uno di essi, stavolta, si è rivelato molto più fortunato dei precedenti: dentro c’erano, a gran sorpresa, 50mila dollari. Al netto delle tasse, questa formidabile squadra di colleghi ha portato a casa 35mila 750 dollari, equamente distribuiti tra tutti. Ognuno di essi ha portato a casa 1750 dollari, una somma niente male in un periodo “dispendioso” come, appunto, quello delle festività natalizie.

Per Winnie Beckman, che lavora lì, si è trattato di un vero e proprio miracolo di Natale. “Userò questi soldi per le medicine di mia madre“, ha riferito ai funzionari della lotteria del Kentucky, commossi dal fatto che una somma vinta al Gratta e vinci, per una volta, sia finita nelle tasche di una persona che ne aveva realmente bisogno.