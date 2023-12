Atalanta-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Salernitana è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Davanti, tranne la Roma, si sono messe a correre tutte. Nell’ultimo fine settimana ha vinto il Bologna, che si è aggiudicato l’importante scontro diretto con i giallorossi, ma l’hanno fatto pure Napoli, Fiorentina e Torino. Vittorie che costringono l’Atalanta a non fallire l’appuntamento con i tre punti nel posticipo della sedicesima giornata con la Salernitana, fanalino di coda della classifica della Serie A.

La Dea infatti dopo gli ultimi risultati è scivolata all’ottavo posto, raggiunta a quota 23 punti dai granata di Ivan Juric, anche loro in piena corsa per un posto in Europa. La squadra di Gian Piero Gasperini è chiamata a dare continuità al successo con il Milan (3-2) di una settimana fa, raggiunto all’ultimo respiro grazie ad una rete del colombiano Muriel al quinto minuto di recupero. Tre punti fondamentali per i nerazzurri, che prima della sfida con i rossoneri in campionato non vincevano da fine ottobre. Giovedì Gasperini ha schierato una formazione zeppa di ragazzi della Primavera nel match, ininfluente ai fini della classifica – la Dea aveva già superato il girone come prima – di Europa League contro i polacchi del Rakow, travolti 4-0 a domicilio. Il tecnico in questo modo ha risparmiato la maggior parte dei titolari in vista della gara con i campani. Per gli uomini di Pippo Inzaghi la situazione resta critica dopo la sconfitta, la nona stagionale, contro il Bologna domenica scorsa (1-2).

La Salernitana giace all’ultimo posto con soli 8 punti – peggior difesa del torneo con 30 gol incassati in 15 giornate – e cinque lunghezze da recuperare sulla quartultima. Con il nuovo tecnico il cambio di passo c’è stato solo in parte e il presidente Iervolino nell’ultima settimana ha annunciato una sorta di “rivoluzione” nell’imminente mercato di gennaio.

Atalanta-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Tutti a disposizione per Gasperini ad eccezione degli infortunati Scamacca, Touré, Palomino e Toloi. Muriel potrebbe partire dalla panchina, con la coppia d’attacco che sarà verosimilmente formata da De Ketelaere e Lookman, supportati da Koopmeiners. Sulle fasce Zappacosta e Ruggeri, mentre Hateboer farà di nuovo parte del trio difensivo insieme a Scalvini e Djimsiti.

Modulo ad albero di Natale per Inzaghi, con Ikwuemesi favorito su Dia nel ruolo di prima punta. Candreva e Cabral si sistemeranno sulla trequarti, ma anche il ritrovato Simy dopo il gol contro il Bologna chiede maggiore spazio. In difesa invece Daniliuc è in vantaggio su Bradaric. Assenti lo squalificato Fazio e l’infortunato Ochoa.

Come vedere Atalanta-Salernitana in diretta tv e in streaming

Atalanta-Salernitana è in programma lunedì alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Atalanta-Salernitana anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un anno fa la Salernitana incassava al Gewiss Stadium una delle peggiori sconfitta della sua storia, un 8-2 senza alcuna possibilità di appello che fu l’inizio della fine della gestione Nicola. I granata hanno necessità di fare punti ma la sfida con l’Atalanta non sembra essere l’occasione giusta per ripartire. Nerazzurri favoriti in un match da almeno tre gol complessivi, con i campani che finora non sono mai riusciti a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Atalanta-Salernitana

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Hateboer, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Cabral; Ikwuemesi.

La Salernitana riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1