Caccia al biglietto fortunato: ha vinto 44 milioni ma non lo sa

Lotto, il tempo stringe e la legge è severissima: ultime ore di tempo per riscuotere lo stratosferico premio di 44 milioni.

Decine e decine di tesori abbandonati a se stessi. Dimenticati, ignorati. Vi stupirebbe scoprire quanti giocatori non abbiano mai neanche scoperto di aver vinto alla Lotteria, al Lotto o con un Gratta e vinci. E vi starete legittimamente chiedendo, per giunta, come questo sia possibile.

In realtà, è anche piuttosto facile che accada. Molte persone perdono le ricevute delle proprie giocate, oppure i grattini dalla cui superficie non hanno mai neanche raschiato la patina argentata. Molti scoprono di aver vinto, perché ricordano a memoria i numeri giocati al Superenalotto o al Lotto, ma non hanno la più pallida idea di dove possano aver conservato il biglietto, indispensabile per riscuotere il loro premio. Qualcun altro, e forse è meglio così, addirittura se ne dimentica per sempre. Com’è che dice quel vecchio adagio? Lontano dagli occhi – e dalla testa, aggiungeremmo – lontano dal cuore.

Potrebbe essere successa qualunque cosa, quindi, alla persona che aveva tempo fino alla mezzanotte del 12 dicembre per incassare il suo premio stratosferico. E speriamo solo che non scopra mai di aver buttato alle ortiche, nel vero senso della parola, una cifra che avrebbe cambiato certamente in meglio la sua vita e quella dei suoi cari.

Lotto, il tempo stringe: un tesoro alle ortiche

Il giocatore o la giocatrice (o i giocatori, chi può saperlo?) che ha dato un calcio alla fortuna disporrebbe ora, se solo si fosse accorto di aver beccato tutti i numeri vincenti, di 44 milioni di dollari.

Ha comprato il suo biglietto d’oro, quello che potrebbe aver perso o del quale potrebbe essersi completamente dimenticato, il 14 giugno scorso, presso il Sunoco Express a Kissimmee, in Florida. La caccia al Gastone di turno è iniziata, per la verità, molto tempo fa. Quando, cioè, il punto vendita presso il quale la persona in questione si era recata ha ricevuto una telefonata inaspettata da parte dell’ente che gestisce il Lotto: “È stato uno shock perché ho ricevuto la telefonata quasi subito – ha raccontato il proprietario del Sunoco Express, contattato lo scorso giugno subito dopo la vincita – Si tratta davvero di una notevole somma di denaro”.

Nel caso in cui, trascorsi i 180 giorni di tempo che la Florida concede in questi casi, nessuno dovesse riscuotere il premio in questione, i 44 milioni di dollari saranno redistribuiti in questo modo: l’80% sarà destinato al sistema d’istruzione della Florida, mentre il resto tornerà nel montepremi del Lotto e si utilizzerà per le future estrazioni.