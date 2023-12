Formazioni ufficiali Lazio-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico.

Diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Inter. Si tratta di un confronto importantissimo per entrambe le compagini. Vincendo, infatti, gli uomini di Inzaghi allungherebbero in vetta, portando a quattro i punti di vantaggio sulla Juventus fermata a Genova. Nelle ultime apparizioni contro la sua ex squadra, però, il tecnico piacentino ha sempre steccato all’Olimpico. Chiamata alla vera e propria del nove, la Lazio di Maurizio Sarri vuole trovare quella continuità di rendimento che in campionato si sta rivelando una vera e propria chimera. Ecco le scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Lazio-Inter, il pronostico marcatori

Lautaro Martinez marcatore. Tenuto in panchina per un’ora nel corso della decisiva sfida contro la Real Sociedad, il “Toro” può far male ad un avversario al quale è spesso riuscito a segnare. La retroguardia della Lazio ha dimostrato di andare in grande difficoltà se attaccata in profondità. Galleggiando sulla linea del fuorigioco, sfruttando i movimenti di Thuram, il capitano dell’Inter potrebbe ritagliarsi lo spazio necessario per gelare Provedel. In particolare, occhio all’attacco al primo palo, marchio di fabbrica dell’attaccante nerazzurro.

Probabili ammoniti e tiratori di Lazio-Inter

Gli ospiti hanno le armi per far male alla Lazio sia sul breve che sul lungo. Barella e Calhanoglu, ad esempio, dovrebbero provare a stanare la difesa biancoceleste con una conclusione nello specchio di porta avversaria sfruttando le grandi dote balistiche a loro disposizioni. Piace anche l’immancabile opzione Dimarco. Ma occhio alla Lazio. Pur non fornendo sempre prestazioni importanti, la compagine di Sarri sa come rendersi pericolosa nella metà campo avversaria. L’impatto di Guendouzi con la nuova realtà, ad esempio, non può essere trascurato: l’ex Marsiglia anche di testa potrebbe farsi strada nel pacchetto difensivo di Inzaghi. Si potrebbe valutare anche la candidatura di Lazzari tiratore: Dimarco è molto bravo in fase offensivo, ma qualcosa concede in fase di non possesso.

Non dovrebbero mancare i cartellini gialli. Rovella, ad esempio, sembra essere uno dei candidati più autorevoli a finire sul taccuino del direttore di gara. Non sempre perfetto nelle sue letture, anche Gila rischia almeno un’ammonizione. Sul fronte opposto, gli uno contro uno contro Zaccagni a cui sarà sottoposto nell’arco della partita potrebbe portare Bisseck a spendere almeno un cartellino.