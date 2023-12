Lazio-Inter 0-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Lazio-Inter, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 17 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

La Lazio di Maurizio Sarri ospita all’Olimpico l’Inter capolista allenata da Simone Inzaghi. Dopo il pareggio della Juventus con il Genoa, i nerazzurri hanno la possibilità di allungare in classifica, segnando un +4 sui bianconeri. L’Inter deve però fare a meno di Dumfries, Cuadrado e de Vrij, tutti infortunati, ma recupera per la panchina Pavard, dopo il lungo stop. La novità in formazione è la presenza del giovane Bisseck come braccetto destro dal 1′, con Darmian schierato largo a destra.

Nella Lazio, scelte obbligate per Sarri in difesa (con Lazzari, Casale, Gila e Marusic. In attacco c’è il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Ciro Immobile. A sorpresa Luis Alberto parte dalla panchina: secondo Sarri lo spagnolo può dare di più da subentrato.

Momenti clou della sfida

La Lazio parte molto più aggressiva e non permette all’Inter di rendersi pericolosa. Al 4′ è però Thuram a rendesi pericoloso con un’incursione in velocità: salva Casale in scivolata. Kamada va al tiro all’11’, ma la palla è murata dalla difesa interista.

Al 15′ l’Inter ha un’altra occasione sempre propiziata da una percussione di Thuram: il cross in mezzo del francese non riesce però a trovare la deviazione vincente del Toro. Ci prova allora Immobile al 28′ su cross dalla sinistra di Zaccagni, ma l’attaccante schiaccia troppo di testa e il pallone va fuori. Al 40′, l’Inter va in vantaggio: Marusic passa la palla dietro, troppo lentamente, si inserisce allora Lautaro che salta Provedel e insacca.

Al minuto 48′, nel secondo tempo, Rovella colpisce in percussione: Sommer si oppone di coscia, con un gran riflesso. Al 55′, da buona posizione Kamada manda alle ortiche una bella azione della Lazio. Thuram, innescato da Barella, mette dentro il raddoppio al 65′. Cinque minuti dopo Mkhitaryan potrebbe firmare il colpo del ko ma tira addosso a Provedel. L’arbitro caccia fuori Lazzari per proteste all’88’. Dopo il 90′ ci riprova Mkhitaryan, ma Provedel lo ferma per la seconda volta.

Tabellino e pagelle di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (76′, Cataldi), Kamada (65′, Luis Alberto); Felipe Anderson (80′, Castellanos), Immobile, Zaccagni (76′, Pedro). All: Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (70′, Frattesi), Calhanoglu (88′, Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70′, Carlos Augusto); Lautaro (88′, Klaassen), Thuram (78′, Arnautovic). All.: Inzaghi

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 40′, Lautaro, 65′, Thuram

NOTE: Ammoniti: 26′, Thuram; 61′, Barella; 81′, Casale. Espulso: Lazzari. Recupero:

Il migliore in campo è Marcus Thuram: il più pericoloso dell’Inter nel primo tempo e letale nel secondo quando sigla il raddoppio (7,5). Lautaro gioca con grinta e intelligenza, segnando un goal importantissimo di rapina e gestendo mille palloni complicati (7). Immobile ha un paio di palloni per far male all’Inter ma compie sempre la scelta sbagliato (5,5). Marusic ha sulla coscienza l’erroraccio che porta al primo goal dell’Inter (5,5). Nella Lazio il più propositivo è Rovella (6,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro non fischia al 25′ per un tocco con il braccio di Gila in area di rigore: il difensore tocca sì con il braccio largo ma solo dopo un rimpallo dalla gamba. Maresca gestisce male i cartellini. Nel primo tempo punisce eccessivamente Thuram ma grazia Lazzari. L’arbitro espelle Lazzari per proteste a fine gara.

Ecco gli highlights della gara

Le immagini saranno disponibili dopo le 23:30