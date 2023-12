Sinner scalda i motori: la novità del 2024 “corre” sui social

Sinner, se l’anno su cui sta per calare il sipario è stato straordinario, il prossimo potrebbe essere addirittura migliore: che notizia!

Neanche il tempo di gustarsi il prestigio derivante dal fatto di essere stato nominato tennista preferito dai tifosi nel 2023 che già è tempo, per Jannik Sinner, di tuffarsi a capofitto in una nuova avventura. Che non avrà a che fare, stavolta, in via del tutto eccezionale, con il suo amato tennis.

Il campione altoatesino, che nell’anno su cui sta per calare il sipario è definitivamente esploso, è stato assoldato nientepopodimeno che dal Circus. Dalla carovana, vale a dire, della Formula 1. A pochi giorni dal Santo Natale, infatti, il nativo di San Candido ha accettato di diventare “amico della F1”. Che significa? E come cambierà la sua quotidianità alla luce di questo nuovo titolo, che dovrà naturalmente onorare nel migliore dei modi?

Iniziamo col dire che c’è un motivo ben preciso, se il mondo dell’automobilismo ha pensato proprio a lui. Sinner ha sempre avuto un debole per i motori ed è già legato a doppio filo, in un certo senso, al Circus: come vi avevamo raccontato qui, infatti, ai tempi in cui si allenava presso l’Accademia di Piatti ha iniziato a collaborare con Formula Medicine di Riccardo Ceccarelli, medico dello sport. Si tratta, sostanzialmente, di un programma di consulenza-collaborazione psicologica, scientifica e mentale che parte dal presupposto che il cervello, nello sport, conti quanto, o forse anche di più, dei muscoli stessi.

Sinner amico della Formula 1: ecco cosa significa

Jannik non è nuovo, insomma, al mondo della Formula 1. Ne è, anzi, un grandissimo appassionato. In virtù dell’accordo che ha siglato nelle scorse ore con il Ceo e presidente del Circus, Stefano Domenicali, entrerà però, nel vero senso della parola, nel giro dell’alta velocità.

In qualità di amico della F1, avrà come obiettivo quello di “veicolare” il fascino dell’automobilismo, affinché la carovana possa attrarre a sé nuovi supporter. Qualche ora fa, tanto per fare un esempio di ciò che dovrà fare, ha pubblicato sui social il calendario dei GP dei prossimi mesi. Sinner sarà poi presente, per effetto di questa sinergia, ad alcuni dei Gran Premi in programma nel 2024.

“Essendo italiano ho la F1 nel sangue – ha dichiarato il tennista – e sono molto felice di lavorare con il miglior brand nel mondo dello sport motoristico e la loro piattaforma straordinaria. È un onore diventare Friend of F1″. Domenicali, dal canto suo, ha commentato così il raggiungimento dell’importante accordo: “Jannik è tra gli atleti giovani con più talento al mondo e siamo molto lieti che diventerà “Friend of F1”. Mentre la Formula 1 continua a crescere e raggiungere tifosi nuovi e diversificati – ha osservato ancora – dobbiamo continuare a lavorare con personaggi al di là del nostro sport per aprirci la strada verso un pubblico nuovo. Questa bella collaborazione con le piattaforme di Jannik ci aiuterà ad avvicinare il mondo della F1 e quello del tennis”.