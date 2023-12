Genoa-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Juventus è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

La mossa “felina” della Juventus ha finito per pagare dividendi anche nel big match contro il Napoli, costretto una settimana fa ad arrendersi all’ormai famigerata regola del “corto muso”. Gli azzurri di Mazzarri, come tante altre squadre che fanno del possesso il proprio tratto distintivo, sono andati a sbattere sul “bunker” di Massimiliano Allegri.

I bianconeri si sono confermati ancora una volta solidissimi – i clean sheet non si contano più – ed hanno colpito al momento giusto con un colpo di testa del difensore Gatti, al secondo gol pesante (e decisivo) consecutivo dopo quello con il Monza di sette giorni prima. Se l’attacco fatica, insomma, ci pensa la difesa. Fatto sta che dal derby con il Torino dello scorso 7 ottobre, la Juventus ha sempre vinto, ad eccezione dello scontro diretto con l’Inter terminato in pareggio (1-1). Il risultato di questa lunghissima serie positiva – la Juve non conosce sconfitta da settembre – è che i bianconeri riescono ad impedire ad una strepitosa Inter di andare in fuga, restando alle calcagna dei nerazzurri (-2). Ed in attesa che la squadra di Inzaghi scenda in campo domenica con la Lazio, la Signora può tornare provvisoriamente in cima alla classifica in caso di vittoria a Marassi contro il Genoa. Momento di stasi per i rossoblù, che dopo un avvio positivo stanno arrancando, avvicinandosi pericolosamente alla zona retrocessione. A Monza, nell’ultima giornata, gli uomini di Alberto Gilardino hanno rimediato l’ennesima sconfitta in trasferta (1-0) ed ora hanno soltanto tre punti di vantaggio sul terzultimo posto.

Genoa-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

In difesa Gilardino ritrova Bani, che verrà schierato tra Dragusin – cresciuto nelle giovanili bianconere – e Vasquez. Ritorna dalla squalifica anche Malinovskyi: l’ex atalantino andrà a ricoprire il ruolo di interno di centrocampo nel 3-5-2. In attacco riecco la coppia Gudmundsson-Retegui, rimasta a secco a Monza.

L’infermeria della Juventus si è quasi svuotata: restano indisponibili solamente De Sciglio e Weah. Rugani e Alex Sandro andranno in panchina, regia affidata al ristabilito Locatelli e sulle fasce largo all’ex Cambiaso e a Kostic. Dubbi in attacco, ma dal 1′ dovrebbero partire sia Vlahovic che Chiesa.

Come vedere Genoa-Juventus in diretta tv e in streaming

Genoa-Juventus, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Genoa tra le mura amiche è un avversario da non sottovalutare: a Marassi i rossoblù di Gilardino hanno perso solo due partite (Fiorentina e Milan) e l’ultima sconfitta risale ad ottobre. Potrebbe essere paradossalmente un match più insidioso per una Juventus che fatica a produrre gioco, contro un’altra squadra molto organizzata dal punto di vista difensivo. Non ci aspettiamo un match spumeggiante, con i bianconeri che potrebbero prevalere con un solo gol di scarto: il numero delle reti complessive sarà inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Il Genoa riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-1