Juventus-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Il terribile ciclo con cui si è trovato a dover fare i conti Walter Mazzarri, che un mese fa ha preso il posto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, termina all’Allianz Stadium nell’atteso big match contro la Juventus.

Una partita che forse rappresenta l’ultima possibilità per gli azzurri di reinserirsi in una corsa scudetto che per il momento li vede tagliati fuori: dopo la pesante sconfitta (0-3) con l’Inter di domenica scorsa al “Maradona” il Napoli è difatti scivolato a -11 dalla vetta, occupata proprio dai nerazzurri di Inzaghi. I campioni d’Italia, com’era successo qualche giorno prima a Madrid in Champions League, hanno giocato un discreto primo tempo per poi però crollare inspiegabilmente nella ripresa, dettaglio che ha fatto sorgere qualche dubbio sulla tenuta fisica di Di Lorenzo e compagni: Mazzarri dovrà lavorare soprattutto su questo. I problemi del Napoli, in ogni caso, in questo momento sembrano essere principalmente in difesa. I partenopei hanno incassato sette gol complessivi tra Real Madrid e Inter e non tengono la porta inviolata dal derby con la Salernitana di un mese fa.

Ultima chiamata per il Napoli?

In classifica gli azzurri sono quinti, raggiunti dalla Roma di Mourinho a quota 24 punti, ed anche il quarto posto per ora sembra essere a rischio.

L’umore è diametralmente opposto in casa Juve. I bianconeri, dopo il pareggio nello scontro diretto con l’Inter, hanno riassaporato la sensazione di stare davanti a tutti per qualche giorno grazie al successo contro il Monza (1-2), ottenuto grazie al gol di Gatti in pieno recupero pochi secondi dopo aver subito il pareggio dei brianzoli. Gli uomini di Massimiliano Allegri restano così a -2 dall’Inter capolista in quello che ormai dà la sensazione di essere il duello per il tricolore, in attesa di capire se il Milan riesca a recuperare terreno.

Juventus-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Il dubbio più grande di Allegri riguarda la presenza di Locatelli: il regista bianconero ce la sta mettendo tutta per recuperare ma non è detto che ci riesca. In caso di nuovo forfait toccherà ancora a Nicolussi Caviglia. In difesa rivedremo Danilo dal 1′, vista l’indisponibilità di Rugani, alle prese con l’influenza. Davanti confermata la coppia Vlahovic-Chiesa.

Mazzarri potrebbe ridisegnare la difesa: al momento in mezzo ci sono Rrahmani e Ostigard ma il tecnico toscano potrebbe valutare l’inserimento di Juan Jesus, in ballottaggio con il norvegese, e Natan spostato a sinistra per ovviare alle assenze di Mario Rui e Olivera. Si sono subito ripresi sia Zielinski che Di Lorenzo, che partiranno titolari all’Allianz Stadium.

Come vedere Juventus-Napoli in diretta tv e in streaming

Juventus-Napoli, in programma venerdì alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nella passata stagione il Napoli spallettiano riuscì ad avere la meglio sia all’andata che al ritorno contro la Juventus, con la quale non perde dall’aprile 2021. I bianconeri difensivamente sono solidissimi – seconda miglior difesa del campionato – ma nelle ultime tre partite hanno sempre subito gol ed è probabile che non riescano a tenere la porta inviolata neppure contro gli azzurri, quasi obbligati a fare risultato a Torino per restare aggrappati al treno scudetto. Occhio al rendimento in trasferta del Napoli, ancora imbattuto fuori casa. Leggera preferenza per la squadra di Allegri, che sta oggettivamente meglio, in una gara in cui le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1