Lecce-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Frosinone è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Scontro salvezza sì, ma fino a un certo punto. Perché Lecce e Frosinone attualmente poco hanno a che fare con la lotta per non retrocedere, potendo contare su un margine importante sulla terzultima: +5 i salentini, addirittura +7 i ciociari. Non ci sarà particolare pressione su i due allenatori , Roberto D’Aversa ed Eusebio Di Francesco, nel primo dei tre anticipi di questo sabato di Serie A, che segue una intensa tre giorni di coppe europee.

Il Lecce è tornato nei ranghi dopo l’ottimo inizio di stagioni e nelle ultime quattro giornate ha mosso la classifica a suon di pareggi: 4 di fila, 8 totali, solo l’Udinese (9) ha pareggiato più partite dei giallorossi finora. L’ultimo nulla di fatto si è concretizzato lunedì scorso ad Empoli: la squadra di D’Aversa, passata in vantaggio ad inizio secondo tempo grazie a un gol di Piccoli si è fatta riprendere quasi subito dai toscani in seguito ad una sfortunata autorete di Rafia (1-1). Si è diviso la posta in palio anche il Frosinone, in un match contraddistinto da grande intensità – ma senza gol – contro il Torino (0-0). I giallazzurri hanno disputato un gran primo tempo ma hanno sprecato troppe occasioni davanti alla porta di Milinkovic-Savic. Sia Lecce che Frosinone vanno a caccia di una vittoria che manca da tempo. I salentini non vincono da settembre, mentre i ciociari sono ancora a secco di successi lontano dallo “Stirpe: fuori casa, infatti, hanno totalizzato soli due punti.

Lecce-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Senza l’infortunato Almqvist, in attacco D’Aversa potrebbe dare fiducia a Krstovic, che resta in ballottaggio con Piccoli: probabile che giochino un tempo a testa. Sansone è in vantaggio su Strefezza, mentre a centrocampo sarà Blin a prendere il posto dello squalificato Gonzalez. Linea mediana che verrà completata da Ramadani e Oudin.

Di Francesco medita di tornare al 4-3-3 con Brescianini e Gelli interni di centrocampo, più il rientrante Barrenechea in regia. In dubbio Monterisi, ex del match, in difesa invece si rivede Lirola. Davanti l’ex Juve Kaio Jorge ha qualche chance in più rispetto a Cheddira.

Come vedere Lecce-Frosinone in diretta tv e in streaming

Lecce-Frosinone, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nelle ultime cinque partite giocate dal Lecce sono andate a segno entrambe le squadre ed è un dato particolarmente significativo, visto che anche il Frosinone non sta affatto deludendo a livello realizzativo (da ottobre in poi solo tre volte è rimasto a digiuno). Un trend che potrebbe dunque proseguire in un match in cui sia i ciociari che i salentini potranno sfidarsi (quasi) a viso aperto, considerato che non ci sono impellenti esigenze di classifica.

Le probabili formazioni di Lecce-Frosinone

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Blin, Ramadani, Oudin; Banda, Krstovic, Sansone.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1