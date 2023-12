Lipsia-Hoffenheim, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Lipsia-Hoffenheim è una partita della quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, pronostici.

Messo il sigillo sul passaggio del turno in Champions League, adesso il Lipsia, quarto in classifica in Bundesliga, si appresta a vivere dei mesi concentrato su quello che è il solito obiettivo stagionale: prendersi la qualificazione alla prossima manifestazione europea anche per il prossimo anno.

Quello che sta attraversando in questo momento è sicuramente un ottimo periodo per la squadra di Rose, che viene da tre vittorie di fila e che ha rimesso un poco a posto le cose dopo un periodo di appannamento: non basta, però, per stare del tutto tranquilli. Alle spalle c’è un Dortmund che spinge per tornare dentro le prime quattro e anche l’Hoffenheim, prossimo avversario, è lì, pronto a sfruttare ogni passo falso. Sono sei i punti di differenza tra le due squadre, che sono oggettivamente tanti ma che valgono solamente due posizioni di classifica: gli ospiti, infatti, sono al sesto posto e nello scorso weekend hanno ritrovato dopo diverso tempo una vittoria assai importante in casa contro il Bochum.

Incredibile, inoltre, il cammino esterno della squadra di Matarazzo: che sì, nelle ultime tre ha collezionato solamente un pareggio, ma prima aveva piazzato la bellezza di cinque vittore di fila. Ora, pensare che anche contro il Lipsia possa succedere questo no, non ci sta. Questo match sembra indirizzato verso una vittoria, anche abbastanza semplice potremmo aggiungere, dei padroni di casa.

Come vedere Colonia-Mainz in diretta tv e streaming

Lipsia-Hoffenheim è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La cosa che sembra sembra è che questa partita regalerà almeno una rete per squadra e anche almeno tre reti complessive. Lipsia-Hoffenheim, inoltre, si potrebbe sbloccare già nel primo tempo. Alla fine per i tre punti se li prenderanno Openda e compagni. Poche discussioni.

Le probabili formazioni di Lipsia-Hoffenheim

LIPSIA (3-4-2-1): Blaswich; Simakan, Klostermann, Lukeba; Henrichs, Haidara, Schlager, Raum; Baumgartner, Simons; Openda.

HOFFENHEIM (4-3-1-2): Baumann; Kaderabek, Vogt, Brooks, Szalai; Promel, Stach, Tohumcu; Kramaric; Weghorst, Bulter.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1