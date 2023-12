Newcastle-Fulham, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Newcastle-Fulham è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Diciamo una cosa che potrebbe sembrare esagerata ma, se la diciamo, noi siamo sicuri che non lo sia. In questo momento, dopo quanto successo in Champions League con l’eliminazione per mano del Milan ma, soprattutto, per quanto successo a Parigi nel turno precedente, non vorremmo trovarci nella situazione del Fulham, che va a giocare a Newcastle in questo turno di campionato.

Sì, è vero, direte voi: i bianconeri di Howe vengono da tre vittorie di fila mente gli ospiti si presentano dopo aver vinto due partite consecutive con un cinque a zero. Ed è verissimo che il momento sorrida, ovviamente, alla formazione guidata dal portoghese Silva. Ma il Newcastle – sesto in classifica a quattro punto dalla zona Europa – che non ha più da pensare né alla Champions e nemmeno all’Europa League, scenderà in campo con il dente avvelenato e con la voglia di tornare a vincere. E sempre secondo il nostro modestissimo avviso – ma siamo qui per dare consigli e qualcuno lo deve pur fare – ci riuscirà proprio nel pomeriggio di sabato.

Ora, visti quelli che sono i numeri, è normale pensare che la gara possa regalare molte reti. E così dovrebbe essere. Il Fulham, che con le ultime due vittorie si è messo alle spalle diverse squadre ma che non ha ambizioni europee, arriverà a giocare sereno e con la possibilità di divertirsi. Nemmeno tensione, invece, in casa Newcastle, ma solamente la voglia di mettersi alle spalle il momento.

Come vedere Newcastle-Fulham in diretta tv e in streaming

Newcastle-Fulham è in programma sabato 16 dicembre alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Per quanto detto prima e per quanto ampiamente anticipato, crediamo che possa venire fuori una sfida da almeno tre reti complessive e che nel risultato finale dovrebbe rilanciare la formazione di casa. Sì, Howe è pronto a riprendere la marcia. E lo farà sabato pomeriggio.

Le probabili formazioni di Newcastle-Fulham

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Bassey, Robinson; Palhinha, Cairney; Iwobi, Pereira, Willian; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1