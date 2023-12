I pronostici di venerdì 15 dicembre: ci sono anticipi in Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche la Saudi Pro League e la Coppa del Mondo per club.

La sedicesima giornata di Serie A prende il via con l’anticipo del venerdì tra Genoa e Juventus, con i bianconeri che in caso di vittoria potrebbero riportarsi almeno per due giorni in vetta alla classifica superando momentaneamente l’Inter. Il Genoa ha fatto solo un punto nelle ultime tre partite di campionato, ma è in casa che dà il meglio di sé: imbattuto da tre giornate, a Marassi ha pure battuto la Roma, fermato il Napoli e fatto soffrire il Milan.

Si affrontano due squadre molto attente alla fase difensiva, motivo per cui sarà difficile vedere un alto numero di gol a meno che la partita non si sblocchi dopo pochi minuti per un episodio. Sono decisamente più alte le possibilità di vedere tanti gol negli altri anticipi di questa sera: Monaco-Lione in Ligue 1, Borussia Moenchengladbach-Werder Brema in Bundesliga e Nottingham Forest-Tottenham di Premier League.

Pronostici altre partite

Ci sono anche due partite del Mondiale per club: gol in arrivo tra Leon e Urawa, mentre l’Al Ittihad parte favorito sugli egiziani dell’Al-Ahly. Probabili almeno tre gol complessivi in Al Hilal-Al Wehda di Saudi Pro League, Al Sharjah-Khorfakkan e Bani Yas-Shabab Al-Ahli Dubai del campionato degli Emirati Arabi Uniti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tottenham vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Nottingham Forest-Tottenham, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Borussia Mönchengladbach o pareggio (in Borussia Mönchengladbach-Werder Brema, Bundesliga, ore 20:30)

• Monaco (in Monaco-Lione, Ligue 1, ore 21:00)

• Al Ittihad (in AL Ahly-Al Ittihad, Mondiale per club, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sharjah-Khor Fakkan Club, Emirati Arabi Uniti, ore 16:30

• Bani Yas-Shabab Al-Ahli Dubai, Emirati Arabi Uniti, ore 16:30

• Al-Hilal Saudi-AL Wehda, Saudi Pro League, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Club Leon-Urawa Red Diamonds, Mondiale per club, ore 15:30

• Jong PSV-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

• Borussia Mönchengladbach-Werder Brema, Bundesliga, ore 20:30

• Nottingham Forest-Tottenham, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Juventus vincente con un solo gol di scarto (in Genoa-Juventus, Serie A, ore 20:45)