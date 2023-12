Manchester City-Crystal Palace, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Crystal Palace è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Com’era ampiamente prevedibile il Manchester City ha fatto sei su sei nella fase a gironi di Champions League vincendo anche l’ultima partita con la Stella Rossa nonostante una formazione infarcita di giovani e seconde linee. A Belgrado mercoledì scorso è terminata 2-3 per gli uomini di Pep Guardiola, che ora aspettano di conoscere il nome del loro avversario nei quarti di finale (lunedì il sorteggio a Nyon).

Ora in cima ai pensieri del tecnico catalano c’è la Premier League, dove i suoi Cityzens sono scivolati in quarta posizione per effetto dei tre pareggi di fila con Chelsea, Liverpool e Tottenham e della sconfitta con l’Aston Villa. Un periodo non particolarmente positivo per Haaland e compagni, che adesso devono recuperare quattro punti sulla capolista Liverpool. Il City ha reagito al momentaccio domenica scorsa, tornando con i tre punti in tasca – e rispettando così i pronostici – dalla trasferta di Luton (1-2). Tutt’altro che una passeggiata, però: passati in svantaggio a fine primo tempo, i campioni d’Europa e d’Inghilterra in carica hanno dovuto giocare una ripresa “da City” per ribaltare la neopromossa. Nel giro di pochi minuti Bernardo Silva e Grealish hanno restituito il sorriso ad un preoccupato Guardiola.

Quante assenze nel Palace

In questo weekend, prima di partire per l’Arabia Saudita – nella prossima settimana il City andrà a giocare il Mondiale per Club – all’Etihad Stadium sarà di scena il Crystal Palace.

Per le Eagles è un momento molto complicato. La squadra allenata dall’esperto Hodgson è senza vittorie da oltre un mese e nelle ultime cinque giornate di Premier League ha totalizzato a malapena un punto. Sabato era quasi riuscita a fermare la corsa del Liverpool ma in pieno recupero Elliott ha realizzato il gol del 2-1 a Selhurst Park. La zona retrocessione è lontana ma dietro qualcosa inizia a muoversi e i londinesi devono fare attenzione. Guardiola probabilmente terrà in panchina Haaland e Doku, non ancora al meglio. Lunghissima invece la lista degli indisponibili di Hodgson: oltre allo squalificato Ayew, mancheranno anche titolari come Edouard, Eze Doucouré e Johnstone.

Come vedere Manchester City-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Crystal Palace è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un Crystal Palace in crisi e fortemente rimaneggiato è l’avversario ideale per ricominciare a fare punti anche in casa per il Manchester City. Prevista dunque un’ampia vittoria dei Cityzens in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Manchester City-Crystal Palace

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, Kovacic; Foden, Julian Alvarez, Grealish.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Matthews; Ward, Andersen, Guéhi, Clyne; Richards, Hughes; Olise, Schlupp, Ebiowei; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1