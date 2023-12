Empoli-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Lecce è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

I due posticipi del lunedì di Serie A sono a tutti gli effetti degli scontri salvezza. Nel primo si contenderanno i tre punti Empoli e Lecce, rispettivamente al diciottesimo (e terzultimo) posto in classifica e al tredicesimo.

I salentini erano partiti alla grande, arrivando ad esplorare addirittura la zona Champions League dopo le prime giornate di campionato ma da settembre in poi si sono sostanzialmente fermati, precipitando nella parte destra della graduatoria. La squadra di Roberto D’Aversa resta lontana dalla zona rossa – al momento sono cinque i punti di vantaggio sull’Empoli – ma non vince da quasi tre mesi. Dalla vittoria con il Genoa dello scorso settembre i giallorossi hanno racimolato a malapena 5 pareggi, tre dei quali arrivati nelle ultime tre giornate contro Milan, Verona e Bologna. Contro gli scaligeri il Lecce si era fatto riacciuffare nei minuti finali, mentre con i rossoblù sono stati Strefezza e compagni a riprendere l’avversario a tempo quasi scaduto. Una settimana fa c’ha pensato un rigore di Piccoli – concesso per atterramento sul portiere Falcone in un ultimo assalto – a regalare un pari insperato alla formazione salentina.

È reduce da un pareggio (1-1) anche l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, che dopo la sconfitta rocambolesca per 4-3 contro il Sassuolo ha evitato la sconfitta a Marassi contro il Genoa: a Malinovskyi ha replicato l’ex Lazio Cancellieri (1-1). Per i toscani, che dalla vittoria nel derby con la Fiorentina dello scorso 23 ottobre, hanno battuto solamente il Napoli, battere il Lecce significherebbe scavalcare Udinese e Verona ed uscire dalla zona retrocessione.

Empoli-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Empoli assenti Baldanzi, alle prese con una distorsione alla caviglia destra, Pezzella e Guarino. Andreazzoli confermerà dunque il 4-3-3 con il tridente formato da Cambiaghi, Cancellieri e Caputo. A centrocampo invece solito ballottaggio tra Ranocchia e Grassi, con il secondo leggermente favorito sul primo.

L’unico indisponibile nel Lecce è Almqvist. Per il resto tanti dubbi per D’Aversa. In attacco Krstovic è in vantaggio nel ballottaggio con Piccoli, mentre Sansone insidia Strefezza sulla corsia sinistra. In mezzo il duello è tra Gonzalez e Kaba.

Come vedere Empoli-Lecce in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Lecce ha battuto solamente in un’occasione l’Empoli negli otto confronti disputati in Serie A e questo successo risale addirittura al 2003, vent’anni fa. Un dato che ci spinge a dare fiducia agli azzurri, che con Andreazzoli in panchina hanno cambiato passo, pur continuando ad avere il peggior rendimento casalingo (solo 4 i punti conquistati in casa). Meglio optare per il “gol”, con entrambe le squadre che dovrebbero segnarne almeno uno, come si è spesso verificato nelle ultime partite. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Empoli-Lecce

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Banda, Krstovic, Sansone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1